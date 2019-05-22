Кожевников: Россияне должны спокойно обыграть американцев в четвертьфинале

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37367013/
22 мая 2019, 12:18 | ТАСС

Кожевников: Россияне должны спокойно обыграть американцев в четвертьфинале

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России должна спокойно победить команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Такое мнение ТАСС в среду высказал олимпийских чемпион 1984 и 1988 годов Александр Кожевников.

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Сборная России во вторник обыграла в заключительном матче группового этапа команду Швеции со счетом 7:4 и заняла в группе В первое место. Четвертьфинальный матч с командой США пройдет 23 мая и начнется в 17:15 мск.

«Конечно, психологически, игра с американцами будет сложнее [чем со шведами], но американцы в этом году какие-то легкие, — сказал Кожевников. — Американцы точно будут хамить, они по-другому не могут, поэтому нашим надо будет терпеть, многое будет зависеть от судейства. После игр с американцами стабильно травмы у 2−3 человек, просто они не умеют проигрывать, считают себя вундеркиндами. Но точно скажу, что сборная США нам точно по зубам, должны спокойно их обыграть».

Кожевников похвалил выступление российской команды на групповом этапе. «У меня самое хорошее впечатление от выступления наших ребят, конечно, не бывает идеальной игры, ошибки в хоккее всегда случаются, главное — как эти ошибки исправляются. На игру сборной было приятно смотреть в течение всего группового этапа, команда набирала ход от матча к матчу, становилась увереннее с каждой игрой. Если мы уверенно обыгрываем такую команду, как сборная Швеции, то это подтверждение тому, что команда выбрала правильный курс», — отметил он.

Также двукратный олимпийский чемпион положительно высказался об игре нападающего российской команды Кирилла Капризова, который отметился дебютной шайбой на турнире в матче против шведов. «Мне нравится выступление Кирилла, я не понимаю, почему многие недовольны его игрой. Говорят, что он мол мало забивает, но он отлично играл в пас, вот вчера забил. Последние два мачта он вообще провел изумительно. В хоккей играет в первую очередь команда, а не отдельные личности», — добавил Кожевников.

Чемпионат мира завершится 26 мая.
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