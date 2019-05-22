Кожевников: Россияне должны спокойно обыграть американцев в четвертьфинале
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России должна спокойно победить команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Такое мнение ТАСС в среду высказал олимпийских чемпион 1984 и 1988 годов Александр Кожевников.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России во вторник обыграла в заключительном матче группового этапа команду Швеции со счетом 7:4 и заняла в группе В первое место. Четвертьфинальный матч с командой США пройдет 23 мая и начнется в 17:15 мск.
«Конечно, психологически, игра с американцами будет сложнее [чем со шведами], но американцы в этом году
Кожевников похвалил выступление российской команды на групповом этапе. «У меня самое хорошее впечатление от выступления наших ребят, конечно, не бывает идеальной игры, ошибки в хоккее всегда случаются, главное — как эти ошибки исправляются. На игру сборной было приятно смотреть в течение всего группового этапа, команда набирала ход от матча к матчу, становилась увереннее с каждой игрой. Если мы уверенно обыгрываем такую команду, как сборная Швеции, то это подтверждение тому, что команда выбрала правильный курс», — отметил он.
Также двукратный олимпийский чемпион положительно высказался об игре нападающего российской команды Кирилла Капризова, который отметился дебютной шайбой на турнире в матче против шведов. «Мне нравится выступление Кирилла, я не понимаю, почему многие недовольны его игрой. Говорят, что он мол мало забивает, но он отлично играл в пас, вот вчера забил. Последние два мачта он вообще провел изумительно. В хоккей играет в первую очередь команда, а не отдельные личности», — добавил Кожевников.
Чемпионат мира завершится 26 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter