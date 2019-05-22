Россия и Канада не встретятся до финала. Как работает рейтинг сборных на ЧМ
Если Россия выйдет в полуфинал, то там ей светят финны или шведы. Но могут быть и немцы.
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На чемпионате мира по хоккею начинается самое интересное. Групповой этап позади, сформированы четвертьфинальные пары, нас ждёт увлекательный
Точно будет интересно. Предсказать результат, как всегда, довольно трудно. Четвертьфинальная стадия чемпионатов мира видела немало оглушительных сенсаций, за примерами ходить далеко не надо. Сборная Швейцарии год назад неожиданно обыграла финнов в четвертьфинале, а потом по инерции убрала с пути ещё и канадцев.
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После группового этапа был составлен рейтинг команд, с той целью чтобы в полуфинале одну из пар составили сильнейшая и слабейшая из оставшихся команд по этому рейтингу. Делалось это для того, чтобы увеличить значимость группового турнира и не сталкивать лбами лучшие сборные предварительного этапа вплоть до финала.
Критерии у рейтинга следующие: 1) место в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.
Предварительный раунд определил градацию команд. Сборные перед
Расклады на полуфинал для сборной России
Итак, для начала предположим, что наши парни прошли США. Иначе — какой смысл нам
Куда хуже будут шведы, с которыми мы сыграем, если «тре крунур» пробьются в полуфинал, а канадцы и чехи в своих парах обойдутся без сенсаций. Да, Россия грохнула действующих чемпионов мира на групповом этапе, но повторить подобное в рамках одного турнира будет, пожалуй, нереально. У шведов отличный состав и грамотный тренерский штаб, выводы из поражения будут сделаны правильные. Да и настрой у скандинавов после 4:7 будет весьма решительный.
Таким образом, победитель пары
Конечно, для России это очень хорошо. Те же чехи на почти домашнем турнире совсем не подарок. Пожалуй, именно матч с подопечными Милоша Ржиги получился для нашей команды самым тяжёлым в группе. Помните, сколько раз в той игре выручил Василевский или каркас ворот? Чехи вообще выглядят здорово, плюс им на каждой игре гарантирована громогласная поддержка. Если и играть с этими парнями, то лучше уже в финале.
Про канадцев и говорить нечего. Наверное, сейчас только «кленовые листья» и выглядят той командой, которая объективно не будет аутсайдером во встрече с Россией. Канадцы вкатились в турнир, почувствовали вкус побед, а команда у них составлена в основном из тех ребят, у кого ещё нет в карьере никаких достижений. Такой мастеровитый, зубастый и голодный соперник опасен вдвойне, и хорошо, что до финала России с Канадой никак не встретиться — рейтинг не позволит.
Что ж, финал Россия — Канада, как всегда, стал бы украшением турнира. Тем более что у нашей команды накопился крупный счёт к родоначальникам хоккея за былые обиды — со времён Вячеслава Быкова мы не можем обыграть канадцев на серьёзных соревнованиях.
Но думать об этом рано. Впереди — четвертьфинал с США, и без победы в нём все эти рассуждения станут бессмысленными.
Лев Лукин
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