Буре: В плей-офф для сборной России все начнется с чистого листа

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой США.

«Мне понравилась игра нашей команды на групповом этапе. Штабу сборной удалось собрать очень хороший подбор игроков во всех линиях, видна система игры, мы действуем с запасом. Но сейчас групповой этап нужно оставить в стороне, вынести всё, что удалось наработать там — в плей-офф.

Всё начинается с чистого листа. Все наши игроки выступают в сильных клубах и хорошо знают, что такое матчи на вылет. При должной концентрации и самоотдаче нам по силе любой соперник, — сказал Буре «Чемпионату».