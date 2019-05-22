Битва на вылет. Сборные России и США встретятся уже в ¼ финала ЧМ

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На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершилась групповая стадия. Уже в четвертьфинале встретятся главные фавориты турнира — сборные России и США. ТАСС подводит итоги предварительной стадии, а также оценивает шансы участников каждого противостояния первого раунда плей-офф мирового первенства.

Предварительный этап чемпионата мира завершился во вторник. Четвертьфиналы состоятся 23 мая в Братиславе и Кошице. Пройдут матчи между сборными России и США, Чехии и Германии, Финляндии и Швеции, Канады и Швейцарии.

Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа. По этому правилу российская команда, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими.

Полуфиналы состоятся 25 мая в Братиславе. Матч за третье место и финал пройдут в столице Словакии 26 мая.

Фавориты сыграют на ранней стадии

Сборные России и США перед стартом турнира являлись главными фаворитами, по мнению букмекеров, специалистов и многих болельщиков. Сборная России статус сильнейшей команды турнира на групповом этапе подтвердила на сто процентов, одержав победы во всех матчах и заняв первое место. Американская команда выступала нестабильно и только фрагментарно показывала качественный хоккей.

Сборная России собрала на чемпионат мира один из сильнейших составов в своей истории, в котором нашлось место 15 представителям Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На групповом этапе у команды Ильи Воробьева слабых мест не обнаружилось. Россияне по итогам предварительного этапа пропустили наименьшее количество шайб — семь. По два раза вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев оставляли свои ворота в неприкосновенности. Россияне идут на втором месте по проценту реализации бросков (15,45), уступая чехам (15,66), и лидируют по проценту отраженных вратарями бросков (96) и надежности игры в меньшинстве. Соперникам сборной России удалось реализовать две из 20 попыток при игре с численным преимуществом.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/4 финала, 23.05.2019, 17:15 -:- Россия США

Американцы же являются второй командой чемпионата мира по реализации большинства, забросив семь шайб в 16 попытках. Российская команда также семь раз использовала численное преимущество, но имела 23 возможности. Сборная России по ходу группового этапа играла в атакующий хоккей всеми четырьмя пятерками. Наиболее ярко себя проявили второй бомбардир турнира Никита Кучеров (6 заброшенных шайб + 9 голевых передач) и Никита Гусев (3+9).

Семь шайб забросил Евгений Дадонов, он делит первое место в списке снайперов с чехом Михалом Фроликом и канадцем Энтони Мантой. Российские хоккеисты способны еще добавить в результативности благодаря голам Евгения Малкина, Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. Суммарно на счету трех форвардов пять заброшенных шайб на данный момент.

Статистика за американцев

Лидером по результативности в составе американской команды является лучший бомбардир и самый ценный игрок прошлого чемпионата мира Патрик Кейн (2+8). Он действует в связке со своим партнером по «Чикаго» Алексом Дебринкэтом, который забросил шесть шайб. На групповом этапе сборная США испытывала проблемы с реализацией бросков (11,02%). Не лучшим образом действовали и вратари, основной голкипер Кори Шнайдер отразил 92,41% бросков по своим воротам.

По ходу первенства травму получил один из сильнейших нападающих Джонни Годро, который пропустил два матча, но вышел на лед в последней встрече с канадцами (0:3). Плохо выглядит и главный фаворит предстоящего драфта НХЛ 18-летний Джек Хьюз. В его активе всего одна голевая передача за турнир, а в заключительной игре группового этапа молодой форвард остался в запасе. В целом сборная США имеет огромный потенциал, сбрасывать со счетов ее нельзя. Американские хоккеисты свою лучшую игру пока не показывают, но в отдельно взятом матче могут переиграть любого соперника.

Сборные России и США на чемпионатах мира встретятся 16-й раз. Восемь побед в активе россиян, семь — у американцев при одном ничейном исходе.

В последний раз соперники встречались на групповом этапе мирового первенства 2017 года, победу со счетом 5:3 одержала американская сборная.

В четвертьфиналах мировых первенств россияне и американцы пересекались два раза, и в обоих случаях победа доставалась «звездно-полосатым». В 1994 году они праздновали успех со счетом 3:1, а на чемпионате мира 2013 года сборная США разгромила россиян со счетом 8:3.

Неудобный соперник для канадцев

Сборная Канады за право выхода в полуфинал поспорит с командой Швейцарии. Канадцы, ставшие победителями группы А, прибавляли по ходу турнира от игры к игре. Родоначальники хоккея после поражения в стартовой встрече от финнов (1:3) одержали шесть побед подряд, особенно яркими получились встречи с командами Германии (6:1) и США (3:0).

В составе канадской сборной выделяется первая тройка, которая состоит из нападающих «Вегаса» Джонатана Маршессо и Марка Стоуна, а также форварда Пьер-Люка Дюбуа из «Коламбуса», присоединившегося к команде по ходу турнира и заметно усилившего игру звена. Из других хоккеистов можно отметить лучшего бомбардира канадцев Энтони Манту (7+5), который может получить дисквалификацию на четвертьфинал за удар соперника в голову в последнем матче с американцами.

Сборная Швейцарии, в составе которой выступают первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир и один из лучших защитников мира Роман Йоси, уверенно одержала победы в четырех стартовых встречах над более слабыми командами. В трех заключительных матчах швейцарцы потерпели поражения от шведов (3:4), россиян (0:3) и чехов (4:5). С командами Швеции и Чехии швейцарские хоккеисты продемонстрировали хорошую игру, ни в чем не уступая более именитым оппонентам. Перед последним матчем предварительной стадии к сборной присоединился форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/4 финала, 23.05.2019, 17:15 -:- Канада Швейцария

Несмотря на это, по подбору нападающих канадцы имеют большое преимущество. Их форварды более разносторонние, умеют создавать моменты как для себя, так и для партнеров, а также активно принимают участие в прессинге, мешая начинать атаки. Сборная Канады является лучшей командой по реализации большинства (52,63%). Швейцарцы в этом компоненте занимают 11-е место (11,43). Очень надежно действуют канадские вратари Мэтт Мюррей и Картер Харт — 93,17% отраженных бросков.

Линии обороны сборных Швейцарии и Канады сопоставимы. Помимо Йоси в составе швейцарской команды выступают Янник Вебер и Рафаэль Диас, имеющие богатый опыт игры в НХЛ, а также один из лучших игроков обороны местного чемпионата Ромэн Лоэффель.

В рамках чемпионатов мира сборные Канады и Швейцарии провели между собой 31 матч, 26 из которых завершились победами канадцев. В полуфинале прошлогоднего мирового первенства швейцарцы переиграли соперника со счетом 3:2. Из последних семи личных встреч команда Швейцарии выиграла четыре. В ¼ финала команды встречаются в третий раз, в предыдущих матчах победы достались канадцам (3:1, 5:1).

Шведы против финнов

Сюрпризом группового этапа стала сборная Финляндии, команда сделала ставку на игроков местного чемпионата, пригласив в состав только двух представителей НХЛ. В первой же встрече финны обыграли канадцев со счетом 3:1, после чего оказались сильнее хозяев турнира словаков (4:2). Главной звездой в тех играх был 18-летний нападающий Каапо Какко, забросивший пять шайб. Он занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков.

В третьем матче на турнире последовало поражение в овертайме от сборной США (2:3), а затем победы над более слабыми командами Дании (3:1), Великобритании (5:0) и Франции (3:0). В заключительной встрече финские хоккеисты уступили немцам со счетом 2:4 и заняли второе место в группе. Игра сборной Финляндии ближе к концу группового этапа стала ухудшаться. Какко больше не был так заметен на площадке, забросив только одну шайбу в пяти последних встречах.

Сборная Швеции является победителем мировых первенств двух последних лет и привезла в Словакию 21 представителя НХЛ. В нынешнем составе шведов 17 чемпионов мира, и по именам они выглядят сильнее финской команды по всем позициям. По ряду причин от участия в мировом первенстве отказались сильнейшие центральные нападающие страны Никлас Бэкстрём, Мика Зибанежад и Вильям Карлссон, но по ходу турнира состав команды пополнил Александр Веннберг, который сразу же начал действовать в первом звене с Вильямом Нюландером и Патриком Хёрнквистом. С его появлением увеличилась результативность Нюландера, который на данный момент является лучшим бомбардиром мирового первенства (5+12).

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/4 финала, 23.05.2019, 21:15 -:- Финляндия Швеция

Шведская сборная забросила 41 шайбу и является самой результативной командой турнира. При этом шведские хоккеисты имеют большие проблемы при игре в обороне. Во встречах с командами Чехии, Латвии, Швейцарии и России шведы пропустили 19 шайб. Защитники с большим желанием поддерживают атаку, но далеко не всегда успевают в оборону и совершают простые ошибки. Нападающие их не страхуют, по этой причине скандинавы пропускают большое количество контратак, которые часто заканчиваются голами в их ворота.

Неудачно действуют и вратари Хенрик Лундквист и Якоб Маркстрём. По надежности игры на последнем рубеже сборная Швеции занимает 10-е место. После семи пропущенных шайб от россиян Маркстрём, скорее всего, на турнире больше не сыграет.

На чемпионатах мира сборные Финляндии и Швеции встречались 65 раз — 37 побед в активе шведов, финны праздновали успех 15 раз при 13 ничейных исходах. В последний раз на мировых первенствах команды пересекались в 2017 году, в полуфинале шведские хоккеисты были сильнее со счетом 4:1. В четвертьфинале чемпионата мира шведы и финны встречаются впервые с 2003 года, когда в Хельсинки сборная Швеции вырвала победу со счетом 6:5, уступая по ходу встречи 1:5, — в составе финской команды хет-триком отметился Теему Селянне, а у «Тре Крунур» дубль оформил Петер Форсберг.

Чехи попробуют выйти в полуфинал впервые за четыре года

В еще одном полуфинале в Братиславе сборная Чехии сыграет с командой Германии. Чехи в последний раз играли в полуфинале чемпионата мира на домашнем турнире 2015 года. Они не завоевывали медалей мировых первенств с 2012 года (бронза) и не побеждали с 2010-го.

Главным козырем чешской команды на чемпионате в Словакии является реализация моментов. На предварительном этапе чешские хоккеисты проиграли только сборной России (0:3), а стартовой встрече закономерно победили шведов (5:2). В составе чехов выделяется пара форвардов Якуб Ворачек и Михал Фролик, которые на двоих набрали 29 баллов за результативность и идут в пятерке лучших бомбардиров турнира, обращает на себя внимание самый результативный защитник чемпионата Филип Гронек (3+7).

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/4 финала, 23.05.2019, 21:15 -:- Чехия Германия

Сборная Германии на предварительном этапе, помимо команд ниже классом, обыграла словаков (3:2) и финнов (4:2). Победные шайбы в обоих играх забросил второй снайпер завершившегося регулярного чемпионата НХЛ Леон Драйзайтль. На равных команда Германии играла и с американцами (1:3), где пропустила две шайбы ближе к концу встречи. В заключительном матче ворота немцев защищал Филипп Грубауэр из «Колорадо», пропустивший три игры из-за травмы.

Несмотря на присутствие в составе Драйзайтля, нападение чешской сборной выглядит гораздо более сбалансированным и разнообразным. Чешские хоккеисты будут играть при подавляющем большинстве своих болельщиков. Подвести чехов могут вратари. Патрик Бартошак на турнире действует нестабильно (91,06% отраженных бросков), а Павел Францоуз не играл с серьезными соперниками.

Сборные Чехии и Германии на чемпионатах мира встречались 13 раз — 11 побед одержали чехи, немцы выиграли один раз при одной ничьей. В плей-офф команды пересекались один раз. В четвертьфинале чемпионата мира 1994 года чешская сборная была сильнее со счетом 6:1.

Артем Крук