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«Я — не только дровосек в меньшинстве»

— Вы летели на чемпионат мира, и многие говорили: «О боже, Задоров! Мы теперь все время будем играть в меньшинстве».

— Это кто говорил?

— Люди.

— Не знаю, откуда у них такое мнение. Может, они меня здесь толком не видели? Все думали, я сейчас выйду и буду как корова на льду на больших площадках. Не двигаюсь, сыграть не смогу!

Но я достаточно мобильный. Сразу перестроился. Много времени не ушло. И подключиться в атаку могу, и пас отдам. Я — не только дровосек в меньшинстве, который шайбы на себя блокирует, всех вокруг ломает.

Меня знают в руководстве сборной, и вот я здесь. А если кто раньше не знал меня, думаю, люди после этого чемпионата мира поменяют свое мнение.

— Сергей Гимаев давно говорил о вас: «Никита Задоров — это русский Крис Пронгер». Вам запомнилась та фраза?

— Сергей Наильевич всегда меня поддерживал. Постоянно говорил хорошие слова, давал напутствия, помогал в игре. Подсказывал, где мне добавить, чтобы вырасти как игроку.

Царство ему небесное. Помощь Гимаева сказалась.

А на вопрос о Пронгере отвечаю, что я играю как Никита Задоров. Это другой стиль. Такого ни у кого нет и не было.

«НХЛ — это эмоциональная бомба, которая взрывается у тебя в голове»

— Ваша цитата: «Слабаки те, кто не дотерпели в НХЛ и поспешили вернуться в Россию». Вы так реально думаете?

— Что для вас — терпеть долго? Шесть месяцев? Сезон начинается в сентябре, а ты уехал уже в апреле. И это что, терпение?

Вот я — да, терпел. Год играл в АХЛ. А до этого выступал в юниорке — в командах, которые проигрывали всем подряд. Мой первый сезон в «Колорадо» — мы набрали 48 очков. Всего 22 победы. Обалдеть как тяжело. Защитник Федя Тютин после этого сказал: «Все, это был мой последний год». Никто в хоккей не хотел играть!

В начале прошлого сезона я играл мало, было недопонимание с тренером. Этот сезон начался точно так же. Но если мне давать по 20 минут за матч регулярно, я показываю свою лучшую игру. Я — такой защитник. Если мне давать по 11−13 минут, ты не увидишь меня полностью.

А когда тебе тренер доверяет, ставит в состав, выпускает в ключевые ситуации, то я от этого черпаю энергию и выступаю на высшем уровне. Тренер должен чувствовать игроков.

Все это нужно перетерпеть. Я мог плюнуть в любой момент, уехать в КХЛ. Мне там обещают золотые горы, я буду со льда не уходить, ездить в регионы…

Да, катался бы по всей России. А в НХЛ такая лига, что ты должен доказывать каждый год. Постоянно приезжают молодые игроки, их берут из юниорки, выбирают на драфте. И они все бегут, лучше владеют шайбой. Там ужас! Посмотрите на наших защитников в этом сезоне! У нас три молодых пришли — их сразу поставили в плей-офф в первую пару.

Они просто хорошо играют. А у нас такой тренер, что если ты в порядке, то будешь в составе. Ему все равно, сколько ты денег получаешь, какой у тебя авторитет. Вот Эрик Джонсон имеет зарплату в $6 млн за год, но в плей-офф получал по 12 минут в третьей паре. Его задвинули. Ты в НХЛ можешь потерять место за пять минут.

— Сейчас бы вы получали 100 млн рублей в год от ЦСКА, стали бы олимпийским чемпионом, взяли бы Кубок Гагарина, поехали бы в сборную России на этот чемпионат мира. А что на той чаше весов, где НХЛ?

— Это лучшая лига в мире.

— И все?

— Да. Ты хочешь играть с лучшими хоккеистами в мире. Ты хочешь этот азарт, когда 82 игры, все сражаются, никто выходной не берет. Это тяжело описать. Будь у тебя шанс провести там хоть один матч, ты бы понял. И не захотел бы оттуда уезжать.

Это эмоциональная бомба, которая взрывается у тебя в голове каждый раз, когда ты ступаешь на лед. Да и кто бы мне гарантировал, что меня взяли бы в сборную на Олимпиаду? А я заиграл бы в ЦСКА, где много защитников?

Логика была такой: ну, ладно, будет меньше денег, но я все равно стану играть в «Колорадо». Ты идешь на эти жертвы, чтобы выступать в лучшей лиге мира.

«Родители меня хотели назвать Яшей»

— Это ваш дебют во взрослой сборной России. Хотя могли приехать на прошлый чемпионат мира, но получили травму плеча. Мне рассказывали, как Задоров рвался в Копенгаген и кричал: «Обколите меня уколами!».

— Не так было! Меня в клубе просто не отпустили: «Ну куда ты поедешь? У тебя плечо не держится». Я даже не рвался. Это мое здоровье. Мне показали снимок. Я пошел к одному врачу, потом к другому. Лучший доктор по плечам в мире, который чинит всяких американских футболистов. И он сказал: «Давай я тебе сделаю операцию, и к следующему сезону все будет хорошо».

— У вас в сборной разрывается такая же эмоциональная бомба? У нас же Dream Team. Вот реально…

— Когда все в первом раунде Кубка Стэнли повылетали, я прикинул: «Даже если мы с “Колорадо” проиграем, я все равно поеду в сборную. И это будет классно!».

Мы общались с Романом Ротенбергом, главой штаба. Он меня ждал. Я отвечал, что по-любому готов, если «Эвеланш» вылетят. Ни секунды не раздумывал. Отправился в Братиславу первым же рейсом.

И я ни разу за сборную не играл. Для нашей публики в России всем без разницы, где ты выступаешь в НХЛ. Часто об этом не знают. Эту лигу смотреть у нас тяжело. Но очень престижно, когда ты играешь за сборную страны. Тогда люди тебя будут знать, иначе относиться.

Тут получаешь кайф от того, что русский коллектив. Крутые ребята. С кем-то ты не был знаком, но знал, что они — звезды. Но когда ты с ними пообщаешься, то поймешь: они такие же парни, как и ты. При этом скажу, что я на чемпионат мира не только из-за звездного состава приехал. Я бы и так примчался в сборную по первому зову.

И здесь нет никакой… Как в армии называется?

— Дедовщина.

— Да, в сборной ее нет. Все друг с другом общаются, все равны. Все приехали побеждать, все — братья, бьются за флаг.

— Кого вы раньше не знали в сборной?

— Не знал Малкина. Немного знал Ковальчука, мы в этом сезоне играли друг против друга. Немного пообщались на льду. Тем летом познакомился с Сашей Овечкиным.

— А знаете, сколько Никит в сборной?

— Пять. Кучеров, Гусев, Зайцев, я и Нестеров.

— Вы наизусть всех выучили?

— Просто когда мы забили первый гол, я отдал Никите Гусеву, он отдал Никите Кучерову, а тот отдал Никите Зайцеву. Так и забили. Я воскликнул: «Еще Нестерова на льду не хватало!».

— Кто ваш сосед по номеру?

— Никто. Мы живем по одиночке. И это тоже показывает, какой уровень в сборной.

— Кстати, почему вас назвали Никитой?

— Вообще-то сначала хотели назвать Яшей.

— Что остановило родителей?

— Мама сказала папе: «Ты чего? Вообще? Какой Яша?!».

«Ты воюешь за свою страну, плечом к плечу с пацанами»

— Вы когда-нибудь ловили русских хоккеистов на жесткий хит в НХЛ?

— Если ты применил силовой прием, началась какая-то заварушка, и тебе три-четыре человека предлагают подраться — самый прикол: ты сам чувствуешь внутри, что их злишь. Вся их команда бесится!

Поэтому я это делаю. Мне нравится, когда меня ненавидят. Когда соперников накрывает ненависть, то у них в голове только я. А не игра. У нас с Женей Малкиным в этом году такое было два раза, когда мы играли в Питтсбурге и Денвере.

Мы в сборной смеялись над этим. Но я его не бил. Просто это был очень жесткий хоккей. Но после этого Малкин думал не об игре, а только о том, чтобы мне отомстить. Поэтому против лучших хоккеистов другой команды надо действовать по максимуму жестко. Им это не нравится. А значит, они лишний раз не приедут в угол. Прикинут головой, нужно ли меня обыгрывать. И будут думать совсем не о хоккее. Лишь о том, как себя защитить.

— Есть ли у вас мечта, связанная с чемпионатом мира? Может, вы маленьким смотрели какой-то турнир.

— Неважно, сколько я забью. Не надо хет-трика. Главное, чтобы команда взяла золото.

Для меня это уже очень крутой чемпионат мира, потому что такой состав. Я только мечтал об этом. Помню, как в 2008 году смотрел финал Россия — Канада, когда Коваль сделал дубль. А ведь Илюха не забивал весь турнир. И вот его прорвало.

Время было позднее. А ты такой маленький, и смотришь на своих идолов — и вот теперь выходишь на лед со своими кумирами… Это другая атмосфера. Ты получаешь удовольствие от каждой секунды. С другой стороны, ты понимаешь, что уже не мальчик. А состоявшийся игрок, и на тебе большая ответственность. Ты воюешь за свою страну, плечом к плечу с пацанами.

Я, когда приехал в сборную, то в первые два дня не понимал, куда попал и что со мной происходит. Но потом осознал, что от меня многое зависит. Что я тоже хороший игрок и приношу пользу этой команде.

Идеальный сценарий — пойти туда и всех разорвать. Выиграть этот чемпионат мира. А потом и детям своим, и внукам говорить, что я играл со всеми звездами, со всеми кумирами. И мы победили. Я очень хочу, чтобы мы не упустили этот шанс…

Павел Лысенков