Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку сборной. Она была по желанию
Сборная России провела дневную тренировку на чемпионате мира 2019 года, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Занятие досрочно завершили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. В
Завтра, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные США и России. Начало — в 17:15 мск.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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