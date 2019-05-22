Орлов: Отрезвил ли нас третий период игры со шведами? Да мы вроде трезвые были

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Команды оспорят путёвку в полуфинал турнира.

«Сборная России явно попала не на слабого соперника, с этим ничего не поделаешь. Мы старались играть в свой хоккей на протяжении группового этапа. Нужно продолжать делать это в плей-офф. Неважно, мы играем с Италией или с Америкой. Надо всегда стараться выкладываться и играть друг за друга.

У американцев каждый игрок имеет опыт и мастерство. Один игрок не выигрывает игру, мы играем командой. Посмотрим, как это всё будет выглядеть. Разберём игру, может, будет персональная опека. Наша сильная сторона — игра с шайбой.

Думаю, что американцы будут персонально опекать Кучерова или Овечкина. Это нормальное явление. Эти ребята лучшие в мире, с ними надо играть ближе. Но это тяжело сделать, не зря они мастера, которые набирают много очков.

Отрезвил ли нас третий период игры со шведами перед четвертьфиналом? Да мы вроде трезвые были. Конечно, нужно лучше заканчивать игры. Тренеры уже указали нам на ошибки", — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.