Гуськов: У наших ребят будут запредельные настрой и мотивация на США
Двукратный чемпион России,
вице-чемпион мира Александр Гуськов рассказал об ожиданиях перед матчем национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.
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Подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой США.
«Действительно, игра против Швеции для России стала хорошей проверкой перед
Мотивацию на американцев у наших ребят будет запредельная, не сомневаюсь в этом. Это сильная сборная, скоростная молодая команда, которая любит здорово играть в атаке. Матчи России показали, что команда умеет сдерживать соперника, грамотно играть в обороне. А забить и использовать момент у нас есть кому, — сказал Гуськов «Чемпионату».
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