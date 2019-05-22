Кузнецов и Овечкин пропали с тренировки сборной России. У них могут быть травмы?

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— Тот факт, что команде не нужно было ехать в Кошице, сказалось позитивно? — спрашивают журналисты Илью Воробьева после тренировки сборной.

— Естественно, это плюс. Не надо пять часов в поезде ехать. Мы уже во Францию ездили с приключениями. Сейчас все в штатном режиме, — вспомнил Илья Петрович сломанный поезд из Кельна в столицу Франции.

Кажется, что репортеры поездки на другой край Словакии боялись даже больше, чем хоккеисты и тренеры сборной России. Ехать до Кошице и правда не близко, на автобусе путь может достигать и девяти часов. Четвертьфинал наша команда проведет против американцев, зато в Братиславе.

«Заявка Зуба не связана с выходом “Сент-Луиса” в финал Кубка Стэнли»

Самым неприкаянным игроком сборной России на этом чемпионате мира до недавнего времени был Артем Зуб. Он вроде был с командой, регулярно тренировался и даже был в ресторане, где наши хоккеисты выпили те мифические «160 пив», но защитника СКА никак не включали в заявку.

Историческое, прямо скажем, событие случилось накануне матча с американцами. Почему именно сейчас, а не перед, скажем, игрой со Швецией? В этом решении читалась оглядка на результаты Кубка Стэнли. Минувшей ночью «Сент-Луис» оформил выход в финал, а значит, Владимир Тарасенко с Иваном Барбашевым потеряли даже теоретические шансы приехать на чемпионат мира.

— Заявка Зуба как-то связана с тем, что Тарасенко и Барбашев продолжат выступление в Кубке Стэнли? — задали резонный вопрос главному тренеру.

— Нет, не связано.

— То есть на них вы не рассчитывали?

— Мы сделали то, что сделали, выполнили свой план. Мы не заявляли Зуба из-за риска травм, сейчас уже идем комплектом.

«Кейн — не MVP, если играет без шайбы. Анисимов наш шпион»

— Кого из американцев могли бы выделить? — спрашивают у Воробьева.

— Есть Кейн, Айкел, есть мастеровитые ребята, которые много видели в хоккее.

— Знаете, что Ларкин травмирован?

— Да. Спасибо. Не, ну, а вдруг не знали бы. Обычно знаем.

— На этом турнире много сравнивали Какко и Хьюза, первый выступал удачнее здесь.

— Какко просто физически по-другому связан, он уже мужик. Хьюз смотрится младше, сравнивать сложно их, нужно время.

На счету Хьюза пока только одна передача в шести играх, а вот Патрик Кейн набрал уже 10 очков. Впрочем, это в два раза меньше его прошлогоднего багажа в Копегагене, где лидера сборной США признали самым ценным игроком турнира.

— Лидер американцев — Патрик Кейн, MVP прошлого чемпионата мира. Как против него играть?

— Не давать много пространства, стараться был ближе к нему. Он не MVP, если будет играть без шайбы. С шайбой на Кейна всегда приятно смотреть.

— Анисимов в этом плане — лучший шпион?

— Думаю, да. Он с Кейном играет в одной команде. Друзей на площадке не будет. Все на время забыли, кто с кем играет в клубе.

— Кроме Кейна можете выделить кого-нибудь у американцев?

— Я думаю, что там каждый игрок имеет мастерство. Но ни один хоккеист не выигрывает матч в одиночку. Посмотрим, как это будет выглядеть. Если будет у нас насыщенная средняя зона и не будем давать им играть с шайбой, то все сложится. Наша сильная сторона — игра с шайбой.

«У Овечкина с Кузнецовым не меньше желания тренироваться, а больше опыта»

Сама тренировка прошла весьма спокойно, и только Кирилл Капризов пытался исполнить «финт Гранлунда», но забыл, что в ворота сам Василевский. На чем-то конкретном, вроде отработки игры в неравных составах, сборная России не концентрировалась. Занятие так бы и прошло незамеченным, если бы не пропажа Евгения Кузнецова и Александра Овечкина.

— Сегодня была тренировка по желанию, но на нее пришла вся команда. О чем это говорит? — задают вопрос Воробьеву.

— О том, что мы готовимся.

— Вчера забили Овечкин, Малкин, Капризов. Психологически им полегче стало?

— Думаю, да. Но опять же, у нас одна цель, и одна команда. Самое главное, чтобы в конце матча у нас было на гол больше, чем у соперника, а кто забил — не играет роли.

— Почему Овечкин и Кузнецов раньше покинули тренировку?

— Занятие на льду было по желанию.

— У них было меньше желания?

— Больше опыта.

На этом, в принципе, тему отсутствия Кузнецова с Овечкиным можно было закрывать. Звездам нередко делают послабления, а уж когда тренировка проходит по желанию, вопросов возникать не должно. Но тут к журналистам вышел их партнер по «Вашингтону».

— Ваши партнеры по «Кэпитлаз» ушли сегодня с тренировки раньше остальных. С чем это связано? — принялись пытать Дмитрия Орлова.

— Дали восстановиться им. Наверное, есть какие-то травмы. На самом деле, думаю, так просто получилось. Завтра они будут в строю. Они наши лидеры, они нам нужны.