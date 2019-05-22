Кузнецов и Овечкин пропали с тренировки сборной России. У них могут быть травмы?

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37373299/
22 мая 2019, 19:16 | Sport24

Кузнецов и Овечкин пропали с тренировки сборной России. У них могут быть травмы?

Лидеры сборной России раньше ушли с тренировки. Уже завтра битва с США.

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© РИА "Новости"

— Тот факт, что команде не нужно было ехать в Кошице, сказалось позитивно? — спрашивают журналисты Илью Воробьева после тренировки сборной.

— Естественно, это плюс. Не надо пять часов в поезде ехать. Мы уже во Францию ездили с приключениями. Сейчас все в штатном режиме, — вспомнил Илья Петрович сломанный поезд из Кельна в столицу Франции.

Кажется, что репортеры поездки на другой край Словакии боялись даже больше, чем хоккеисты и тренеры сборной России. Ехать до Кошице и правда не близко, на автобусе путь может достигать и девяти часов. Четвертьфинал наша команда проведет против американцев, зато в Братиславе.

«Заявка Зуба не связана с выходом “Сент-Луиса” в финал Кубка Стэнли»

Самым неприкаянным игроком сборной России на этом чемпионате мира до недавнего времени был Артем Зуб. Он вроде был с командой, регулярно тренировался и даже был в ресторане, где наши хоккеисты выпили те мифические «160 пив», но защитника СКА никак не включали в заявку.

Историческое, прямо скажем, событие случилось накануне матча с американцами. Почему именно сейчас, а не перед, скажем, игрой со Швецией? В этом решении читалась оглядка на результаты Кубка Стэнли. Минувшей ночью «Сент-Луис» оформил выход в финал, а значит, Владимир Тарасенко с Иваном Барбашевым потеряли даже теоретические шансы приехать на чемпионат мира.

— Заявка Зуба как-то связана с тем, что Тарасенко и Барбашев продолжат выступление в Кубке Стэнли? — задали резонный вопрос главному тренеру.

— Нет, не связано.

— То есть на них вы не рассчитывали?

— Мы сделали то, что сделали, выполнили свой план. Мы не заявляли Зуба из-за риска травм, сейчас уже идем комплектом.

«Кейн — не MVP, если играет без шайбы. Анисимов наш шпион»

— Кого из американцев могли бы выделить? — спрашивают у Воробьева.

— Есть Кейн, Айкел, есть мастеровитые ребята, которые много видели в хоккее.

— Знаете, что Ларкин травмирован?

— Да. Спасибо. Не, ну, а вдруг не знали бы. Обычно знаем.

— На этом турнире много сравнивали Какко и Хьюза, первый выступал удачнее здесь.

— Какко просто физически по-другому связан, он уже мужик. Хьюз смотрится младше, сравнивать сложно их, нужно время.

На счету Хьюза пока только одна передача в шести играх, а вот Патрик Кейн набрал уже 10 очков. Впрочем, это в два раза меньше его прошлогоднего багажа в Копегагене, где лидера сборной США признали самым ценным игроком турнира.

— Лидер американцев — Патрик Кейн, MVP прошлого чемпионата мира. Как против него играть?

— Не давать много пространства, стараться был ближе к нему. Он не MVP, если будет играть без шайбы. С шайбой на Кейна всегда приятно смотреть.

— Анисимов в этом плане — лучший шпион?

— Думаю, да. Он с Кейном играет в одной команде. Друзей на площадке не будет. Все на время забыли, кто с кем играет в клубе.

— Кроме Кейна можете выделить кого-нибудь у американцев?

— Я думаю, что там каждый игрок имеет мастерство. Но ни один хоккеист не выигрывает матч в одиночку. Посмотрим, как это будет выглядеть. Если будет у нас насыщенная средняя зона и не будем давать им играть с шайбой, то все сложится. Наша сильная сторона — игра с шайбой.

«У Овечкина с Кузнецовым не меньше желания тренироваться, а больше опыта»

Сама тренировка прошла весьма спокойно, и только Кирилл Капризов пытался исполнить «финт Гранлунда», но забыл, что в ворота сам Василевский. На чем-то конкретном, вроде отработки игры в неравных составах, сборная России не концентрировалась. Занятие так бы и прошло незамеченным, если бы не пропажа Евгения Кузнецова и Александра Овечкина.

— Сегодня была тренировка по желанию, но на нее пришла вся команда. О чем это говорит? — задают вопрос Воробьеву.

— О том, что мы готовимся.

— Вчера забили Овечкин, Малкин, Капризов. Психологически им полегче стало?

— Думаю, да. Но опять же, у нас одна цель, и одна команда. Самое главное, чтобы в конце матча у нас было на гол больше, чем у соперника, а кто забил — не играет роли.

— Почему Овечкин и Кузнецов раньше покинули тренировку?

— Занятие на льду было по желанию.

— У них было меньше желания?

— Больше опыта.

На этом, в принципе, тему отсутствия Кузнецова с Овечкиным можно было закрывать. Звездам нередко делают послабления, а уж когда тренировка проходит по желанию, вопросов возникать не должно. Но тут к журналистам вышел их партнер по «Вашингтону».

— Ваши партнеры по «Кэпитлаз» ушли сегодня с тренировки раньше остальных. С чем это связано? — принялись пытать Дмитрия Орлова.

— Дали восстановиться им. Наверное, есть какие-то травмы. На самом деле, думаю, так просто получилось. Завтра они будут в строю. Они наши лидеры, они нам нужны.

Что это было? Орлов проговорился о травмах лидерах сборной России и быстро одумался? Или же Дмитрий только предположил, не зная истинных причин? Как бы то ни было, выглядит тревожно. Вряд ли у звезд «Вашингтона» серьезные травмы, которые им могут помешать сыграть против США, но какие-то повреждения, тянущиеся еще с плей-офф НХЛ, вполне могут мешать им тренироваться в полную силу.
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