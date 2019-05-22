Форвард сборной США Ларкин может не сыграть в матче с Россией

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ларкин получил травму в заключительном матче группового этапа против сборной Канады, который прошел во вторник в Кошице и завершился поражением команды США со счетом 0:3. Форвард «Детройт Ред Уингз» в первом периоде принял на себя бросок соперника, шайба попала ему в область паха, и Ларкин не смог продолжить игру.

Отмечается, что Ларкин отправился вместе с партнерами по команде в Братиславу, где в четверг пройдет матч ¼ финала против сборной России, но его участие в игре под сомнением. По словам тренера, форвард по-прежнему испытывает боль.

«У него есть боли, но в остальном он выглядит нормально. Пока нет четких прогнозов о его состоянии в четверг», — сказал Блашилл.