Сборная России показывает суперхоккей на ЧМ. Но её оценят по одному матчу

Сборная России провела феноменальный групповой турнир на чемпионате мира по хоккею. Нет, серьёзно, даже отпетым скептикам и вечным критиканам нашей национальной команды совершенно не за что зацепиться. ЧМ-2019 ни в коем случае нельзя назвать «первенством водокачки» — в свои сборные приехали все сильнейшие, и продолжают подтягиваться даже после третьего раунда кубка Стэнли. Беспрецедентный случай! Сильнейшие мировые сборные упакованы топовыми мастерами, и сборная России всё равно выделяется на их фоне. За разгромами Италии и Австрии последовали очень убедительные победы над чехами, швейцарцами и даже шведы просто уничтожены нашей командой.

Перед турниром мы цеплялись к сборной по разным причинам. Находили проблему в излишней отзывчивости российских энхаэловцев. Сомневались в способностях этого тренерского штаба руководить звёздами и слепить из них команду. Искали проблему в молчании Овечкина, говорили, что результат делает только одно звено.

Но вот, пожалуйста — финальный матч группового этапа со шведами. Сборная России уничтожает с неприличным счётом действующего двукратного чемпиона мира, и лишь расслабленность россиян в концовке позволяет Швеции сделать поражение не таким позорным по счёту. Этой игрой наша команда заткнула рты всем критикам.

Во-первых, проявил себя тренерский штаб. После не слишком удачного первого периода на второй отрезок сборная России вышла разрывать соперника. Разговор в раздевалке не прошёл даром, тренеры смогли успокоить или наоборот расшевелить своих подопечных, и в результате шведы получили шесть шайб за 20 игровых минут. Илья Воробьёв одержал отличную тренерскую победу и показал, что он действительно умеет рулить своей командой.

Во-вторых, отличились все четыре звена сборной России. Почин вновь положило звено Анисимова, зато потом забивали и Капризов, и Малкин, и Дадонов, а Кучеров с Гусевым даже как-то ушли в тень. Российское нападение натурально прорвало, ему воздалось за невезение в предыдущих матчах.



В-третьих, вовремя сказал своё слово Овечкин. Да ещё и с передачи Малкина! Пусть это вышло случайно, как признался позже Илья Воробьёв, но момент-то получился шикарный. Он, кстати, ещё раз показывает, что в этой сборной все играют на команду, пусть даже две суперзвезды мирового хоккея относятся друг к другу с прохладцей. На льду они делают общее дело.

Матч со шведами вообще не дал ни единого повода пожурить нашу сборную. Просто красавцы! Да и до этого матча ведь тоже играли здорово, просто уровень соперников не позволял восхищаться в полной мере. Швейцарцы, мол, ещё не окончательно созрели, чтобы считать их топ-командой, а чехи уже давно не представляют из себя ничего серьёзного. Поэтому 6:0 по итогам этих двух матчей некоторыми воспринималось как само собой разумеющееся. Но игра со шведами — это реальный показатель, и спорить с этим глупо. Очень сильную сборную россияне раскатали в одну калитку, до предела нагрузили хвалёную шведскую защиту и не дали поднять голову не менее хвалёному нападению «тре крунур». Плохо, что дали слабину в концовке, но это ни о чём не говорит. Сборная России уже показывала на этом турнире, что если надо сыграть строго по результату, то будет сыграно строго. Чехи и швейцарцы не дадут соврать.



Однако хватит дифирамбов. Сборная России заслужила изрядную порцию восхищения, но, надеюсь, в расположении нашей национальной команды уже забыли разгром шведов, да и вообще весь групповой турнир. Впереди четвертьфинал с командой США, которую, вообще-то, до начала турнира считали едва ли не главным фаворитом чемпионата мира. Но в группе «звёздно-полосатые» выступили средненько, и уже кажутся не такими и грозными соперниками. Особенно по сравнению с мощной Россией.



Но напоминаем, что сборная США — это не набор студентов-ноунеймов, как это бывало в прошлые годы. Это очень серьёзная команда. На связку Кучеров — Гусев, там ответят парочкой Кейн — Дебринкэт, а на Овечкина и Малкина найдутся Годро и Айкел. Эти ребята разрывали НХЛ в прошлом сезоне не хуже российских суперзвёзд, и у них тоже полно самолюбия и желания выиграть для своей страны. Будет серьёзная рубка, даже не сомневайтесь.

Тут ведь вот что важно понять. Групповой турнир — это замечательно, но медали разыгрываются в плей-офф. А с таким составом у сборной России есть только одна цель — золото. Если наша команда проиграет четвертьфинал (не важно, каким образом), то о семи победах подряд никто не вспомнит. Ненужными окажутся «чертежи» Кучерова и Гусева и исторический гол Овечкина — Малкина. В случае поражения от США судить российскую сборную будут по одному-единственному матчу, и не будет никаких оправданий. Илья Воробьёв вмиг превратится из наставника, объединившего всех звёзд в единый коллектив, в неудачника, который второй раз подряд оступился в четвертьфинале.

Жёстко, но справедливо. Большая хоккейная страна заждалась золота, и никакими полумерами её не проведёшь. В сборной должны понимать: победа над американцами вознесёт игроков и тренеров в ранг героев (до полуфинала), а поражения (даже достойного) никто не простит. Сейчас наша сборная на вершине народного обожания и восхищения, но ведь настоящий чемпионат мира начинается только завтра.

Лев Лукин