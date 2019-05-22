Сборная России показывает суперхоккей на ЧМ. Но её оценят по одному матчу
Поражения от США никто не простит.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России провела феноменальный групповой турнир на чемпионате мира по хоккею. Нет, серьёзно, даже отпетым скептикам и вечным критиканам нашей национальной команды совершенно не за что зацепиться. ЧМ-2019 ни в коем случае нельзя назвать «первенством водокачки» — в свои сборные приехали все сильнейшие, и продолжают подтягиваться даже после третьего раунда кубка Стэнли. Беспрецедентный случай! Сильнейшие мировые сборные упакованы топовыми мастерами, и сборная России всё равно выделяется на их фоне. За разгромами Италии и Австрии последовали очень убедительные победы над чехами, швейцарцами и даже шведы просто уничтожены нашей командой.
Перед турниром мы цеплялись к сборной по разным причинам. Находили проблему в излишней отзывчивости российских энхаэловцев. Сомневались в способностях этого тренерского штаба руководить звёздами и слепить из них команду. Искали проблему в молчании Овечкина, говорили, что результат делает только одно звено.
Но вот, пожалуйста — финальный матч группового этапа со шведами. Сборная России уничтожает с неприличным счётом действующего двукратного чемпиона мира, и лишь расслабленность россиян в концовке позволяет Швеции сделать поражение не таким позорным по счёту. Этой игрой наша команда заткнула рты всем критикам.
Матч со шведами вообще не дал ни единого повода пожурить нашу сборную. Просто красавцы! Да и до этого матча ведь тоже играли здорово, просто уровень соперников не позволял восхищаться в полной мере. Швейцарцы, мол, ещё не окончательно созрели, чтобы считать их
Однако хватит дифирамбов. Сборная России заслужила изрядную порцию восхищения, но, надеюсь, в расположении нашей национальной команды уже забыли разгром шведов, да и вообще весь групповой турнир. Впереди четвертьфинал с командой США, которую,
Но напоминаем, что сборная США — это не набор
Тут ведь вот что важно понять. Групповой турнир — это замечательно, но медали разыгрываются в
Жёстко, но справедливо. Большая хоккейная страна заждалась золота, и никакими полумерами её не проведёшь. В сборной должны понимать: победа над американцами вознесёт игроков и тренеров в ранг героев (до полуфинала), а поражения (даже достойного) никто не простит. Сейчас наша сборная на вершине народного обожания и восхищения, но ведь настоящий чемпионат мира начинается только завтра.
Лев Лукин
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