Алексей Яшин: Сборной России нужно забыть победы на групповом этапе, все начинается с чистого листа

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«Сейчас самое главное ребятам забыть победы на групповом турнире и думать о будущем. Впереди самое тяжелое — плей-офф. Все начинается с чистого листа и кто как играл на групповой стадии — уже не важно.

Если наши ребята будут полностью сконцентрированы на игре, то им любой соперник не страшен. У нас отличная команда, которой по силам дойти до финала и выиграть чемпионат", — сказал Яшин.