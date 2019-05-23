Алексей Яшин: Сборной России нужно забыть победы на групповом этапе, все начинается с чистого листа
Бывший игрок сборной России, чемпион мира Алексей Яшин поделился мнением об игре национальной команды на ЧМ-2019.
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«Сейчас самое главное ребятам забыть победы на групповом турнире и думать о будущем. Впереди самое тяжелое —
Если наши ребята будут полностью сконцентрированы на игре, то им любой соперник не страшен. У нас отличная команда, которой по силам дойти до финала и выиграть чемпионат", — сказал Яшин.
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