Тренер сборной США: У России убийственное нападение, равных ему на ЧМ нет
БРАТИСЛАВА, 22 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. У сборной России по хоккею очень сильная линия атаки, с которой не сравнится ни одна из команд на чемпионате мира в Словакии, считает главный тренер сборной США Джефф Блэшилл.
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Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. В четвертьфинале сборная России в четверг в Братиславе сыграет против команды США.
«Я хорошо знаю сборную России, большинство игроков выступает в НХЛ. Я третий сезон работаю на чемпионате мира, так что знаю и остальных игроков. У россиян убийственное нападение, они
Форвард сборной США Джонни Годро набрал одно очко на групповом этапе и не тренировался в среду. «Джонни будет играть со сборной России. На этом турнире он пропустил две игры,
«Не думаю, что мы будем
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