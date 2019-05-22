Тренер сборной США: У России убийственное нападение, равных ему на ЧМ нет

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Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. В четвертьфинале сборная России в четверг в Братиславе сыграет против команды США.

«Я хорошо знаю сборную России, большинство игроков выступает в НХЛ. Я третий сезон работаю на чемпионате мира, так что знаю и остальных игроков. У россиян убийственное нападение, они супер-суперталантливы, мощны как никто другой. На этом турнире и рядом никто не стоял с этой атакой. И они здорово играют, а мы пока не нашли свою лучшую игру. Теперь нужно сделать это очень быстро, иначе возможности выйти в полуфинал не будет», — сказал Блэшилл журналистам.

Форвард сборной США Джонни Годро набрал одно очко на групповом этапе и не тренировался в среду. «Джонни будет играть со сборной России. На этом турнире он пропустил две игры, где-то играл через боль, и это повлияло на него. Это повлияло и на игру всей команды, у нас были проблемы с реализацией моментов. Он сыграл вчера с канадцами, и завтра, надеюсь, будет чувствовать себя уже более комфортно», — отметил тренер.