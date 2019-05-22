«Надеюсь, Капризов сыграет плохо». Американец троллит русскую звездочку перед битвой на ЧМ

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Сборная США в группе A заняла четвертое место, проиграв два матча из семи. Переезд из Кошице в Братиславу занял у американцев первую половину среды. На вечер была запланирована тренировка на основной арене. Занятие на льду было по желанию, однако в нем приняло участие почти все. Не тренировались только трое хоккеистов. Джонни Годро весь турнир играет с травмой, Дилан Ларкин получил серьезное повреждение в матче с Канадой и может вообще больше не выступить на ЧМ. Также занятие на льду пропустил Крис Крайдер. Форвард «Рейнджерс», кстати, немного знает русский язык и может завтра устроить даже словесную перепалку с соперниками.

Американцы пока чувствуют себя совсем неуютно на новой арене. Их раздевалка находится в противоположной стороне от микст-зоны и, чтобы пообщаться с журналистами, игрокам пришлось обходить дворец. Причем говорить пришлось в основном с русскими журналистами, коллег из США было не видно. В пресс-центре встретила только одного американского корреспондента, остальные, вероятно, застряли в Кошице или вообще проигнорировали этот турнир.

«Нужно сорвать план русских»

Капитан сборной США Патрик Кейн заявил, что намерен сорвать планы русских и выйти в полуфинал.

— Я думаю, мы могли сыграть лучше на групповом этапе, но главное, что мы прошли дальше и у нас есть отличная возможность обыграть Россию. Мы должны показать нашу лучшую игру для этого, у сборной России очень хорошая команда, мастеровитые игроки. Множество игроков, которые будут наказывать, если дать им время и пространство. Они в любом случае будут создавать моменты. Нам просто нужно свести их к минимуму. И сорвать их планы, заставить разочаровываться.

— Почему в последнем матче группового этапа вы проиграли Канаде?

— Мы сыграли слишком мягко, но не надо зацикливаться на этом, мы думаем о следующей игре. Нам будет сложно, но мы должны использовать возможности, которые у нас будут.

— Как вам в Братиславе?

— Здесь лед лучше, чем в Кошице, для нас это преимущество, так как мы быстрая команда.

— Орлов сказал, что вы не станете MVP матча, если будете играть без шайбы?

— Ха-ха! Я постараюсь владеть шайбой и напрягать их защиту.

— Удивлены, что вашего бывшего одноклубника Артемия Панарина нет в сборной?

— Он великолепный игрок, уверен, любой команде он бы пригодился. Мне было в удовольствие играть с ним в «Чикаго». Не знал, пропускает ли он турнир, потому что должен выйти на рынок свободных агентов. Но не знал, что его не пригласили, это довольно удивительно.

«Составлю скаут-отчет по Капризову»

Капитан «Миннесоты» Райан Сутер десять лет не приезжал на чемпионаты мира и теперь настроен задержаться на турнире.

— Во втором периоде матча со Швецией русские забили шесть шайб. Видели игру?

— Не видел, но знаю результат. Россия играет сейчас очень здорово. Сложно выбрать самого опасного русского хоккеиста в этой команде, они все талантливы и много забивают. У нас тоже сильный состав, мы еще не показали весь свой потенциал, думаю, можем выглядеть еще сильнее. Завтра будет хорошая проверка для сборной США. Главный тренер еще не говорил с нами, так что не знаю, какое у нас завтра будет главное оружие против России.

— Завтра вы наверняка будете часто пересекаться с Капризовым. Уверен, что вы знаете, кто это.

— Знаю-знаю. Никогда против него не играл, но знаю, какой он хороший парень, хороший игрок. Надеюсь, он сыграет плохо завтра.

— Составите потом скаут-отчет для генменеджера «Миннесоты» Пола Фентона?

— Обязательно обсужу с ним Кирилла. Ха-ха.

— В США интерес к чемпионату мира не такой высокий, как к Кубку Стэнли. Почему вы решили принять участие в матче?

— Представлять свою страну всегда очень важно. Я счастлив быть здесь, на чемпионате мира. Эти матчи важны для нас, для ребят, которые выступают на чемпионате мира. Может быть, для людей в США это не так, но для нас сейчас нет ничего важнее. Четвертьфинал с Россией будет утром по американскому времени. Уверен, что будут высокие рейтинги этого матча.

«Наложения против такой мощи бесполезны»

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл восторженно отозвался о составе русской команды.

— Я прекрасно знаком со сборной России. Целый ряд игроков выступает в НХЛ. И я уже три года работаю в сборной США, так что и с возможностями тех, кто не в НХЛ, тоже знаком. Талантливая команда, их атака убийственна. Их нападение едва ли не самое сильное на турнире. И они здорово проводят турнир. Нашли свою игру. Мы пока не нашли. И должны найти как можно быстрее, чтобы у нас появился шанс на победу.

— Будет ли Ларкин играть?

— Мы пока еще обследуем его. Я пока не сказал последнего слова, но вряд ли он сыграет.

— Годро сегодня не тренировался.

— Тренировка была по желанию. Он решил отдохнуть. Но против России сыграет.

— А что вообще с ним происходит? Он набрал всего одно очко.

— Он же пропустил несколько матчей. У него была травма, он пытался играть с ней, но потом решил подлечить повреждение. И это сказалось на нем. Вообще, мы пока почти не забиваем тут легких голов. Только тяжелые или, как я их называю, грязные — закапываем с пятака. Поэтому велико значение таких игроков, как Джеймс ван Римсдайк — он всегда идет на пятак. У нас не получается реализовывать игровые моменты, но я надеюсь, что Годро будет чувствовать себя лучше. И покажет классный хоккей. Вместе с этим и реализация подрастет. Он ведь только вернулся, сыграв с Канадой.

— Собираетесь ли применять наложения, или против России это бесполезно?

— С таким составом России очень трудно выбрать какие-то наложения. Будем выпускать наших лучших игроков против их лучших. И наши лучшие ребята должны показать очень хороший хоккей, чтобы мы выиграли. Состав россиян очень глубокий. Если бы у них было одно сильное звено — наложения бы сработали. Даже с гостевыми сменами. Но когда у соперника три-четыре сильных тройки, а я видел, что Ковальчук играет в четвертой, это слишком большая мощь атаки, чтобы использовать наложения. Так что будем ориентироваться на себя. И выбирать сочетания, которые будут для нас удобны в той или иной ситуации, чтобы показать свой лучший хоккей.

— Значит, Райан Сутер сыграет больше 30 минут завтра?

— Ох, ну — он всегда много играет. Мне нравится их пара с Мартинесом. Веренски немножко разгрузит их. Он хороший игрок на уровне НХЛ и здорово сыграл против Канады. Но вся команда должна сыграть намного лучше, чем играла до того, иначе у нас проблемы.

— Павел Дацюк может оказаться в «Детройте». Ждете ли вы его?

— Не комментирую. Спросите у Стива Айзермана.