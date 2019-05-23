К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теперь на его счету 50 (22+28) баллов на чемпионатах мира.

Он стал пятым хоккеистом, достигшим этой отметки в составе сборной России.

Больше только у Павла Дацюка (51 балл), Александра Овечкина (64), Евгения Малкина (67) и Ильи Ковальчука (86).