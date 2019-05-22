В Северной Америке чемпионат мира традиционно не вызывает особого ажиотажа. И если в Канаде с освещением матчей своей сборной дела обстоят не так печально, то в США все взоры хоккейных болельщиков обращены на розыгрыш Кубка Стэнли, а о мировом первенстве пишут за редким исключением.

«Абсолютно доминирующие русские»

«Россия и США — это будет новая часть легендарного противостояния. Россияне финишировали на вершине группы В после идеального выступления — 7 побед в семи матчах. Сборная США заняла четвёртое место в группе А. Только две команды забили больше русских: у них разница шайб “+29”, а у Соединённых Штатов — “+12”. У России есть в составе три хоккеиста с десятью и более очками, лидер американцев — Патрик Кейн с 10 баллами. Что касается вратарей, то, похоже, что Андрей Василевский смог оставить позади своё разочарование после поражения в плей-офф. Его процент “спасения” — 94,5% — лучший среди вратарей ЧМ-2019, сыгравших минимум половину матчей своей команды», — отмечает USA Today.

«Нет сомнений в том, что Штатам в четвертьфинале будет противостоять жёсткий и мощный российский состав. Россияне не потерпели ни одного поражения и обогнали всех соперников с колоссальной разницей шайб 36 — 7. После ужасного плей-офф для “Тампы”, нынешний чемпионат мира становится великолепной ареной для Никиты Кучерова, который уже стал обладателем “Арт Росс Трофи”. В семи матчах на его счету 6 голов и 9 передач при показателе полезности “+9”. Только Вильям Нюландер набрал больше, у него 17 баллов. Четвертьфинал начнётся в 10 утра по времени Восточного побережья. Исходя из того, как складывался турнир до сегодняшнего дня, победа США над Россией будет просто гигантским успехом», — пишет издание The Sports Daily.

«Штаты финишировали четвёртыми и теперь им предстоит отправиться из Кошице в Братиславу, чтобы конкурировать с непобедимыми и абсолютно доминирующими русскими», — отмечает автор Sporting News Джекки Шпигель.



Поводом для особого беспокойства американцев стало состояние здоровья нападающего Дилана Ларкина, который получил удар шайбой в пах в матче с канадцами и не вернулся на лёд после первого периода.



«Как сказал Джефф Блашилл, у Ларкина были болезненные ощущения, но, в целом, он в порядке. О том, будет ли он играть важнейший матч с Россией, пока не известно», — пишет обозреватель Detroit Free Press Хелен Сент-Джеймс.

«Россияне играли, словно сборная СССР»

Европейские СМИ остались под впечатлением от игры сборной России в матче со Швецией и предрекли россиянам не самый трудный четвертьфинальный поединок.



«Канада показала Соединённым Штатам место в чулане. Канадцы выиграли свою группу на чемпионате мира», — злорадно отмечает финский портал Jatkoaika.



Шведские журналисты, в свою очередь, продолжают сокрушаться обидному поражению «Тре Крунур» от россиян в последнем матче группового этапа и прогнозируют для нашей сборной лёгкую жизнь в четвертьфинале.



«За этот матч в Братиславе мне просто неловко. Это был настоящий кошмар. 0:6 во втором периоде — это худший шведский хоккей, худшее избиение с 1981 года, когда звёзды СССР разнесли нас со счётом 13:1 на домашнем чемпионате мира в Гётеборге. В любом случае, наставник нашей команды Рикард Грёнборг получил точный месседж. Теперь в четвертьфинале будем играть с финнами, но этот матч меня не пугает. А что касается русских, то если они будут играть так, как во втором периоде матча со Швецией, то с Америкой у них проблем не будет», — отмечает обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.

«Когда россияне могут беспрепятственно перемещать шайбу и атаковать на полной скорости, то за результат можно не беспокоиться. Хочешь обыграть Россию — действуй как шведы в первом периоде. Высокий прессинг, форчекинг, закрытая средняя зона, провоцирование на ошибки и обрезы. Словом, российская команда тоже уязвима, но сборная Швеции потерпела тотальный крах. Если шведская команда будет играть так и с финнами, то будет ещё одно поражение. А что касается россиян, то это было почти как путешествие в легендарный 1981-й год. Тогда после первого периода счёт был 0:0, а после финальной сирены — 13:1. Если сборная России будет играть в таком же темпе, то американцам придётся туго», — соглашается Магнус Нюстрём из шведского издания Expressen.

«Этот матч мог бы быть битвой за золото»

Болельщики на популярнейшем международном хоккейном форуме Hf Boards также поделились ожиданиями от матча.

«Думаю, что американцы должны поразмыслить о себе и своей игре после матча с Канадой. Они должны приложить больше усилий, чтобы держаться наравне с соперником на протяжении какого-то времени. Но для победы этого будет недостаточно», — отмечает пользователь Nexon.



«Россия должна быть фаворитом, но оборона откровенно плохая по сравнению с нападением. Я легко могу представить, как звёзды сборной США, наконец, проснуться и заставят Василевского пропустить ранние голы», — считает Dominance.

«Это будет сложный матч для США. Россия выглядит сильной, а Штаты ещё не в своей тарелке. Меня, американского болельщика, очень беспокоит то факт, что в третьем периоде матча с Канадой они даже не пытались прибавить и сократить отставание. Что-то с ними не так. Талант есть, но нет воли и слаженности, это напоминает прошлогоднюю сборную Канады. Но в одном матче возможно всё. У Штатов есть одна игра, чтобы противостоять самой сильной команде на чемпионате мира, но их шансы мне не нравятся», — отметил американский болельщик с музыкальным никнеймом JJ Cale.

«Вы меня извините, но когда в вашем составе есть Айкел и Годро, то вас нужно считать претендентами на золото. Я знаю, что игра на групповом этапе у сборной США не была хорошей, но Штаты — почти такой же сильный соперник, как и Россия. США выиграет со счётом 4:3. Американцы прошли через трудности, пока россияне громили лёгких соперников. А если основываться на составах, то этот матч легко мог бы быть битвой за золото», — возражает чешский болельщик Czechboy.



«Это будет лучший хоккей для просмотра. Для США турнир начинается именно с этого матча. Кто знает, что может произойти! Да, Россия выглядит лучше, но это только один матч», — резюмировал mirec04.