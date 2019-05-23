Конгресс IIHF в Братиславе утвердит проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

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Конгресс начнется в день старта плей-офф чемпионата мира в одной из гостиниц Братиславы рядом с ареной имени Ондрея Непелы, где проходят матчи турнира. Полугодовой конгресс в сентябре прошлого года принял решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в России в Санкт-Петербурге, 2024 года — в Чехии, 2025 года — в Швеции. При этом в апреле стало известно, что игры чемпионата мира в Санкт-Петербурге помимо СКК «Петербургский» примет Ледовый дворец, где проходил ЧМ-2000.

Члены конгресса заслушают доклад о подготовке Швейцарии к проведению чемпионата мира следующего года, который пройдет в Цюрихе и Лозанне. Также будут утверждены места проведения чемпионатов мира в низших дивизионах и принят бюджет на сезон-2019/20.

Важным моментом в ходе конгресса будет утверждение места проведения полугодового выборного конгресса. Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что выборы президента организации пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. В последний раз швейцарец переизбирался при отсутствии других кандидатов на конгрессе 2016 года в Москве.