Конгресс IIHF в Братиславе утвердит проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
17:15 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
17:15 не начался Россия
США
1/4 финала
21:15 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37375820/
23 мая 2019, 1:02 | ТАСС

Конгресс IIHF в Братиславе утвердит проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) на своем заседании в четверг должен, в частности, утвердить места проведения чемпионатов мира с 2023 по 2025 год, а также утвердить проведение полугодового конгресса в Санкт-Петербурге, где будет избран новый президент организации.

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© AFP 2019

Конгресс начнется в день старта плей-офф чемпионата мира в одной из гостиниц Братиславы рядом с ареной имени Ондрея Непелы, где проходят матчи турнира. Полугодовой конгресс в сентябре прошлого года принял решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в России в Санкт-Петербурге, 2024 года — в Чехии, 2025 года — в Швеции. При этом в апреле стало известно, что игры чемпионата мира в Санкт-Петербурге помимо СКК «Петербургский» примет Ледовый дворец, где проходил ЧМ-2000.

Члены конгресса заслушают доклад о подготовке Швейцарии к проведению чемпионата мира следующего года, который пройдет в Цюрихе и Лозанне. Также будут утверждены места проведения чемпионатов мира в низших дивизионах и принят бюджет на сезон-2019/20.

Важным моментом в ходе конгресса будет утверждение места проведения полугодового выборного конгресса. Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что выборы президента организации пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. В последний раз швейцарец переизбирался при отсутствии других кандидатов на конгрессе 2016 года в Москве.

Конгресс в Братиславе пройдет 23—24 мая. Уже известно, что следующий полугодовой конгресс IIHF пройдет 25—27 сентября этого года в Риме.
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