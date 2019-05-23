Конгресс IIHF в Братиславе утвердит проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) на своем заседании в четверг должен, в частности, утвердить места проведения чемпионатов мира с 2023 по 2025 год, а также утвердить проведение полугодового конгресса в
Санкт-Петербурге, где будет избран новый президент организации.
Конгресс начнется в день старта
Члены конгресса заслушают доклад о подготовке Швейцарии к проведению чемпионата мира следующего года, который пройдет в Цюрихе и Лозанне. Также будут утверждены места проведения чемпионатов мира в низших дивизионах и принят бюджет на сезон-2019/20.
Важным моментом в ходе конгресса будет утверждение места проведения полугодового выборного конгресса. Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что выборы президента организации пройдут в сентябре 2020 года в
Конгресс в Братиславе пройдет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter