Сборная России по хоккею стартует в плей-офф ЧМ матчем против США

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Подопечные Ильи Воробьева на групповой стадии одержали победы во всех семи матчах. Наиболее яркой выдалась игра против шведов, у которых сборная России взяла реванш за прошлогоднее поражение в Копенгагене, победив со счетом 7:4. При этом команда Швеции была сильней в двух периодах из трех, однако уступила с разницей в шесть шайб во второй 20-минутке — 0:6. Поражение оставило скандинавов на третьем месте в группе В, четвертьфинал они проведут против финнов.

За день до старта плей-офф российские хоккеисты тренировались по желанию. Однако на лед арены имени Ондрея Непелы вышли все хоккеисты, только Александр Овечкин и Евгением Кузнецовым позже покинули площадку. Перед четвертьфинальным матчем сборная России внесла в заявку последнего игрока — защитника Артема Зуба. Теперь у россиян полный состав из 25 хоккеистов.

У команды США достаточно не только опытных, но и молодых игроков. Самым юным является 18-летний форвард Джек Хьюз, которому прочат выбор под первым номером на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Выступающий в системе развития юных американских игроков Хьюз в этом году принял участие уже на двух чемпионатах мира — молодежном и юниорском. В отличие от этих соревнований, в Словакии он пока находится в тени, так как за шесть матчей смог только отдать одну голевую передачу.

Успешней выступает на турнире его старший брат 19-летний Куинн Хьюз, на счету которого три результативных паса. Лидером же сборной США является капитан Патрик Кейн с 10 (2 гола + 8 передач) очками, больше всех шайб в составе команды на данный момент забросил его партнер по «Чикаго» Алекс Дебринкат (6). Если у россиян потерь перед игрой нет, то у американцев, возможно, не сыграет нападающий Дилан Ларкин — форварду «Детройта» в последней встрече группового этапа с канадцами (0:3) шайба попала в пах, из-за чего он не тренировался после приезда в Братиславу. Не выходил на лед и Джонни Годро, однако нападающий должен сыграть против российской команды.

В последний раз сборные России и США на чемпионате мира встречались в Кельне два года назад, тогда подопечные Олега Знарка уступили со счетом 3:5. Другим же памятным поединком этих команд можно назвать четвертьфинал чемпионата мира 2013 года в Хельсинки, когда американцы разгромили коллектив Зинэтулы Билялетдинова — 8:3. Предстоящий матч начнется в 17:15 мск.

Остальные тоже рвутся в бой

В Братиславе также пройдет встреча сборных Чехии и Германии. Чехи на групповом этапе потерпели только одно поражение — от россиян (0:3). По ходу турнира к команде присоединились вратарь «Колорадо» Павел Францоуз, известный по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор», а также нападающий «Далласа» Радек Факса. Последний в четырех матчах забросил одну шайбу и отдал три передачи.

У сборной Германии же после олимпийского сезона произошло одно значительное изменение — новым главным тренером стал финн Тони Содерхольм, сменивший Марко Штурма, под руководством которого немцы выходили в финал Игр в Пхёнчхане. Немецкая команда в последнем матче группового этапа обыграла финнов (4:2) и благодаря этой победе обошла в таблице американцев. Встреча между сборными Чехии и Германии начнется в 21:15 мск.

Канадцы в Кошице встретятся с хоккеистами из Швейцарии, матч начнется в 17:15 мск. За швейцарцев во вторник первую встречу на турнире провел форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер, который стал одним из лучших, забросив шайбу. А вот сборная Канады будет ослаблена потерей своего главного бомбардира Энтони Манты из-за его дисквалификации. Форвард «Детройта», набравший 12 (7+5) очков, был наказан в игре с американцами дисциплинарным штрафом за удар соперника в голову.

Действующий чемпион мира сборная Швеции там же, в Кошице, сыграет против финнов. Команда Финляндии в последнем туре группового этапа уступила первую строчку канадцам, потерпев поражение от немецких хоккеистов. Однако, возможно, финнам лучше противостоять именно шведам, игровую систему которых они хорошо знают. Со швейцарцами команда встречается не так часто.

У подопечных Юкки Ялонена в первых двух матчах блеснул 18-летний Каапо Какко, забросивший в них две шайбы. Однако в оставшихся играх он набрал всего два очка (1+1). У шведов же сразу несколько хоккеистов имеют неплохие показатели по количеству голов, лидером среди снайперов является Патрик Хёрнквист (6).

Встреча между этими командами начнется в 21:15 мск.