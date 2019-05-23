Ландеског: Швеция извлекла очень серьёзный урок из поражения от сборной России
Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског поделился эмоциями после поражения в матче с командой России (4:7).
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«Мы провели один из худших периодов в своей карьере — трудно объяснить, что произошло с нами во второй 20-минутке. Потеряли концентрацию после перерыва и дали России сравнять, а потом вовремя не перестроились, допустили несколько ошибок, которых наш соперник не простил. У российской сборной слишком много звёзд в составе, чтобы не воспользоваться даже небольшими оплошностями. Мы извлекли очень серьёзный урок из этого поражения и должны им воспользоваться в плей-офф», — приводят слова Ландескога «Известия».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (Э. Петтерссон, М. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (М. Сергачев, Е. Кузнецов)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (А. Барабанов, И. Телегин)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (О. Экман-Ларссон, В. Нюландер)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол