Ландеског: Швеция извлекла очень серьёзный урок из поражения от сборной России

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«Мы провели один из худших периодов в своей карьере — трудно объяснить, что произошло с нами во второй 20-минутке. Потеряли концентрацию после перерыва и дали России сравнять, а потом вовремя не перестроились, допустили несколько ошибок, которых наш соперник не простил. У российской сборной слишком много звёзд в составе, чтобы не воспользоваться даже небольшими оплошностями. Мы извлекли очень серьёзный урок из этого поражения и должны им воспользоваться в плей-офф», — приводят слова Ландескога «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).