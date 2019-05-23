«Унизили»: Шведские СМИ прокомментировали поражение от России на ЧМ-2019
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Встреча сборной Швеции с российской командой на чемпионате мира по хоккею стала для нее «унижением», пишет крупнейшая шведская вечерняя газета Aftonbladet.
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Встреча между сборными командами России и Швеции завершилась со счетом 7:4 (0:1, 6:0, 1:3) в пользу россиян. В четвертьфинале чемпионата мира шведы сыграют со сборной Финляндии, Россия встретится со сборной США.
«Решающая встреча с русскими. И “Тре крунур” (“Три короны”, хоккейное прозвище сборной Швеции. — прим. ред.) проиграли со счетом 4:7», — пишет издание.
Начало поединка, как отмечают авторы материала, складывалось для шведской команды многообещающе. Швеция показала свою лучшую игру и после первого периода имела преимущество в одну шайбу, а капитан команды Оливер
«Но затем русские раскрутили на полную мощность свою грозную атаку, и
«Русские делают, что хотят, а Швеция трещит по швам», — прокомментировал игру ведущий «Шведского телевидения» (SVT) Юнас Андерссон.
Игроки шведской команды утешаются тем, что подобный результат был показан в матче группового этапа, а не
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (Э. Петтерссон, М. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (М. Сергачев, Е. Кузнецов)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (А. Барабанов, И. Телегин)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (О. Экман-Ларссон, В. Нюландер)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол