«Унизили»: Шведские СМИ прокомментировали поражение от России на ЧМ-2019

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Встреча между сборными командами России и Швеции завершилась со счетом 7:4 (0:1, 6:0, 1:3) в пользу россиян. В четвертьфинале чемпионата мира шведы сыграют со сборной Финляндии, Россия встретится со сборной США.

«Решающая встреча с русскими. И “Тре крунур” (“Три короны”, хоккейное прозвище сборной Швеции. — прим. ред.) проиграли со счетом 4:7», — пишет издание.

Начало поединка, как отмечают авторы материала, складывалось для шведской команды многообещающе. Швеция показала свою лучшую игру и после первого периода имела преимущество в одну шайбу, а капитан команды Оливер Экман-Ларссон говорил, что хоккеисты сборной «хорошо играют в обороне, не дают русским развернуться», пишет Aftonbladet.

«Но затем русские раскрутили на полную мощность свою грозную атаку, и сине-желтые попросту рассыпались», — констатируют авторы, приводя слова центрфорварда сборной Антона Ландера, признавшего, что шведы «продули вчистую».

«Русские делают, что хотят, а Швеция трещит по швам», — прокомментировал игру ведущий «Шведского телевидения» (SVT) Юнас Андерссон.