Якуб Врана: Не проблема, что российские звезды пока не отличаются сверхрезультативностью на ЧМ

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По его мнению, главное — командная игра.

— Это не проблема, что российские звезды пока не отличаются сверхрезультативностью, — цитируют «Известия» Врану. — Они приехали играть за страну и выигрывают. Те же Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — прекрасные игроки. Да, возможно, у них были переживания из-за того, что они здесь не набирают столько очков, как в НХЛ. Но главное — это командная игра. К тому же решающие матчи только предстоят. И гораздо важнее, как там выступит каждый из хоккеистов.

Матч ¼ финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая.