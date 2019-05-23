Якуб Врана: Не проблема, что российские звезды пока не отличаются сверхрезультативностью на ЧМ
Нападающий сборной Чехии Якуб Врана считает, что нет проблемы в том, что российские звезды пока не показывают высокую результативность на чемпионате мира.
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Видимо, что-то случилось...
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По его мнению, главное — командная игра.
— Это не проблема, что российские звезды пока не отличаются сверхрезультативностью, — цитируют «Известия» Врану. — Они приехали играть за страну и выигрывают. Те же Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — прекрасные игроки. Да, возможно, у них были переживания
Матч ¼ финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая.
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