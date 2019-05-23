От позора Лейк-Плэсида до триумфа в Праге. Все о противостоянии России и США
Олимпийский позор
Лейк-Плэсида, фиаско в Хельсинки, триумф в Праге — обозреватель «Советского спорта» вспоминает самые интересные матчи наших с американцами.
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ЧУДО НА ЛЬДУ
Последнее свидание российской и американской сборной состоялось в олимпийском Пхенчхане. 17 февраля 2018 года наши одолели
А в США до сих пор помнят Чудо на льду победу американских студентов над могучей сборной СССР на Олимпиаде-80 в
Но вернемся в новую историю. Поражение от американцев в группе на ЧМ-2017 заставило сборную России переехать на четвертьфинал из Кельна в Париж. Наши трижды вели в счете, но уступили 3:5. Годро, Айкел и Ларкин (они и теперь в составе) хорошенько потрепали нервы Василевскому, Кучерову, Гусеву, Кузнецову, Гаврикову, Андронову, Телегину, Дадонову, Плотникову, Барабанову. Но те не в обиде. Прокатились в столицу Франции, где многие до этого не были.
ОВИ И ДЖИНО ПОМНЯТ ПРАГУ, А ВАСИЛЕВСКИЙ МИНСК
На ЧМ-2015 наши дважды сыграли с американцами. В Остраве уступили 2:4, но в Праге взяли реванш 4:0. Тот полуфинал стал бенефисом Бобровского. До середины третьего периода он сохранял нас в игре, тащил и тащил. Казалось, еще
История, напомнившая четвертьфинальное противостояние Россия США на ЧМ-2013.
В группе мы одолели
А у олимпийского тренера Билла начались брожения и шатания. Чем все закончилось в Сочи-2014 хорошо известно. На домашней Олимпиаде наши проиграли
В Минске-2014 сборная Знарка взяла убедительный реванш 6:1. Шоу тогда устроил
КАК СОЛОГУБОВ ПОМОГ АМЕРИКАНЦАМ
На Олимпиаде-1960 в
Не без скандала прошел и Кубок мира-1996, где состоялась премьера российской дримтим. Будущие победители турнира американцы ее дважды обыграли с одинаковым счетом 5:2. Могильный завил главному тренеру Михайлову, что забивать начнет в октябре, когда стартует сезон в НХЛ. Наш наставник забанил вратаря Хабибулина, сделав ставку на героя золотого ЧМ-1993 Трефилова. Команда состояла из группировок участник тех событий Жамнов не даст соврать. Не смог сыграть на турнире
ПОБЕДНЫЙ ГОЛ МЯГКИМ МЕСТОМ
В олимпийском Солт-Лейк-Сити-2002 сборная России под руководством Фетисова уступила хозяевам в полуфинале 2:3. Два периода наши не вылезали из зоны и безнадежно горели 0:3. В начале третьего две шайбы отквитали. И, казалось, Самсонов сравнял счет. Но судья Маккрири не увидел
На Кубке мира-2004 наши дважды встретились со
А еще был черный для нас четвертьфинал с американцами на ЧМ-1994. Мы тогда их выбрали в качестве соперника и проиграли 1:3. Несмотря на подкрепление из Детройта в лице Вячеслава Козлова.
Так что сборная США для нас исторически неудобный соперник. Овечкину, Малкину, Кучерову надо ухо держать востро.
И чтобы закончить заметку на позитиве, напомню упорный полуфинал ЧМ-2009, в котором победу над американцами 3:2 принесла шайба Горовикова на предпоследней минуте третьего периода, забитая мягким местом.
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