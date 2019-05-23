Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
17:15 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
17:15 не начался Россия
США
1/4 финала
21:15 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37377988/
23 мая 2019, 10:04 | Советский спорт

«¼ финала — это жизнь или смерть». Вячеслав Быков — о матче Россия — США

Знаменитый тренер, дважды приводивший сборную России к золотым медалям ЧМ, оценил выступление нашей команды на групповой стадии и поделился ожиданиями от стартующего сегодня плей-офф.

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— Семь матчей — семь уверенных и красивых побед, но все равно у многих болельщиков есть какое-то чувство настороженности перед стартом плей-офф. Мы отвыкли, что наша сборная может быть самой сильной?
 — По составу наша команда точно фаворит, поэтому от нее очень многого ждут. И она уже доказала, что болельщики и специалисты вправе рассчитывать на хороший результат. Настороженность же может идти только от желания не сглазить.

— Наверное, не совсем привычно, что мы только с Латвией выиграли с разницей в две шайбы, а шведов и чехов, не говоря уж об аутсайдерах, побеждали крупнее.
 — Я тоже считаю, что лучше перестраховаться в своих оценках и избежать любой недооценки. Выступили мы на предварительном этапе неплохо, шли по нарастающей, последние репетиции полезно провели, выявив, что подчистить. Думаю, готовы побеждать американцев в четвертьфинале. Команда у них неплохая, молодая и талантливая, много хороших, перспективных, одаренных игроков. Вряд ли к ним отнесутся несерьезно.

— Тем более есть же устойчивое мнение, что в плей-офф все преображаются, про канадцев и США вообще говорят, мол, у них в крови только игры на вылет.
 — Это все домыслы и выдумки. Сейчас во всех ведущих сборных полно представителей НХЛ, которые немало отыграли в плей-офф Кубка Стэнли. Игры на вылет действительно другие по накалу, но преображаются в них все команды, и наша тоже. Четвертьфинал — это жизнь или смерть. Один из самых важных и сложных матчей на турнире. Каждый включит свои дополнительные ресурсы. Игроки и тренеры прекрасно понимают, что цена ошибки, цена голевого момента возрастает в несколько раз, поэтому концентрация становится соответствующей.

«ЗДОРОВО, ЧТО СБОРНАЯ НЕ ОТКАТЫВАЕТСЯ»

— Создается ощущение, что роль Ильи Воробьева принижается звездностью состава команды.
 — Тех, кто говорит, что такому составу и тренер не нужен, я бы назвал доброжелателями в кавычках. Только некомпетентный человек будет принижать роль тренера или того или иного игрока. Любой коллектив требует большой работы от тренера. Создать атмосферу, в которой будет достигаться результат, очень непросто. И роль тренера в этом очень важна, и только возрастает, когда в команде много звездных, статусных игроков. Задача — дать каждому раскрыть свой потенциал и молодому, и ветерану, и среднему поколению.

— Вашим кредо всегда было — все четыре звена, играющие в атаку. Получаете удовольствие от стиля нашей сборной?
 — Мы в свое время пропагандировали, пробовали развивать тотальный хоккей, где нет четкого распределения на чеккеров и атакующих линий. Сейчас развитие игры еще больше идет в сторону такого стиля. Жаль, когда мы говорили об этом, не все воспринимали правильно, но время показало, что наш прогноз был верным. Поэтому действительно приятно видеть, что сборная не откатывается и ожидает, а играет активно. Хотя защитные схемы, конечно, тоже есть. Наши хоккеисты мобильны, хорошо катаются вне зависимости от габаритов, лучше готовы психологически — это здорово и интересно.

«ВСЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЮ РОЛЬ И ГОРДЯТСЯ ЭТИМ»

— У вас есть любимое сочетание в нашей сборной?
 — Все хвалят связку Кучеров - Гусев, и мне тоже очень приятно смотреть за этими ребятами. Анисимов отлично дополняет эту пару. Но я не сторонник кого-то выделять или принижать. В сборной от каждого приглашенного свои ожидания. Хоккеист должен принять эти условия, выполнять ту работу, которую тренеры ждут, тогда будет результат. Но не у всех роль заметная — кто-то в большинстве, кто-то в меньшинстве выходит. У нас видно, что все свои роли выполняют и гордятся этим. Это очень важно.

— Может ли стать проблемой, что нашей сборной не приходилось терпеть в нервных концовках, когда на твоих воротах висят, или такой навык не нужно наигрывать?
 — Ну что поделать, не специально же такие ситуации создавать в концовках. Но непростых отрезков хватало. Посмотрите первый период со Швецией, соперник очень плотно играл. Да и мы сами были на тяжелых ногах, но смогли же добавить в движении, внести коррективы по тактике: стали разбивать оборону соперника, расширять пространство за счет катания. А для такого изменения по ходу матча и требовалось преодолевать, тренерам искать, а игрокам воплощать. У нас очень опытная команда. Почти все игроки прошли огонь, воду, медные трубы и знают, как нужно готовиться. А тем более, преодолевать и терпеть.
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