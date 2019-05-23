Все тащатся от атаки сборной России и Василевского. Но у нас самая крутая оборона в XXI веке

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Быть очарованным игрой сборной России в атаке легко. Даже если что-то идет не так, кайфовать можно от одних только имен, собранных вместе в Братиславе. Иногда кажется, что даже соперники российской команды, пропуская очередной гол-шедевр от связки Гусев-Кучеров или случайно оказавшихся вместе Овечкина с Малкиным, готовы вот-вот пустить слюну и совершить поломничество к отелю сборной.

Понятно, что эта сборная России играет от себя, то есть от атаки. Она любит владеть шайбой, а порой и самозабвенно возиться с ней, как маленький ребенок, получивший в подарок долгожданный набор Lego. Звездные нападающие определяют лицо команды. Но как быть, что до третьего периода матча со шведами у сборной России было всего четыре пропущенные шайбы?

Когда у вас в составе есть главный претендент на «Везину», а обладатель титула MVP Кубка Гагарина только третий номер во вратарской бригаде, ответ вроде бы лежит на поверхности. А тут еще и Александр Георгиев начал карьеру в первой сборной с повторения рекорда. До него только Максим Соколов два первых матча на чемпионате мира провел на ноль.

Мы настолько привыкли к тому, что топовый вратарь для сборной России — это куда больше половины команды, что не замечаем очевидного. А ведь на этом чемпионате мира у нас собралась чуть ли не лучшая линия обороны за последние годы. Причем не за три-четыре турнира, а чуть ли не в XXI веке. О том, что в России после кадровой ямы подрастают классные защитники мы слышали давно, но только в Братиславе они собрались вместе.

Столько защитников из НХЛ в сборной России не было с былинного чемпионата мира в Питере. Тогда на домашний чемпионат мира приехали Гончар, Житник, Галанов, Кравчук и Миронов, а Хаванов и Марков уже были одной ногой за океаном. Квартет энхаэловцев выступал за Россию в Квебеке, но Калинин с Гребешковым не были лидерами своих клубов. Чего не скажешь о «братиславской пятерке».

По сути, руководству сборной удалось собрать в Словакии почти всех сильнейших российских защитников. Иван Проворов не приехал из-за отсутствия контракта с «Филадельфией», а Дмитрий Куликов не сыграл на чемпионате мира из-за травмы. В остальном здесь собрались все наши лучшие кадры. Кажется, что линия обороны в Братиславе ничуть не слабее, чем на Кубке мира в Торонто.

Кто есть кто на бумаге мы все прекрасно знаем. Михаил Сергачев в отсутствии Хедмана и Строльмана добрался до первой пары «Тампы-Бей». Против лучших форвардов мира выходит в «Колорадо» и Никита Задоров. Дмитрий Орлов пусть и провел не самый удачный сезон, но Кубок Стэнли выиграл в статусе одного из лидеров «Вашингтона». Никиту Зайцева сколько угодно может критиковать Дон Черри, но в меньшинстве он ключевой игрок «Торонто». И только Владислава Гаврикова можно считать энхаэловцем лишь формально.

Крутой набор защитников — еще не крутая оборона. Спросите у Экмана-Ларссона, Клингберга, Густафссона и других шведов, пропустивших от сборной России семь шайб.

Исключительность нынешней защитной линии сборной России в том, что она играет в полном соответствии с ожиданиями, а порой и превосходит их. Наверное, нет лучшего комплимента игрокам обороны, чем два «сухаря» в трех матчах серьезными соперниками. Что швейцарцам, что чехам они дали создать минимум моментов.

Семь пропущенных шайб в семи играх — шикарная статистика. Но есть даже более красноречивые цифры. По данным компании InStat за весь групповой этап у защитников сборной России на семерых всего три грубые голевые ошибки. Дважды шайбу в свои ворота привез Никита Задоров и еще раз Дмитрий Орлов. То, что ошибки остальных не приводили к пропущенным шайбам, можно было бы объяснить надежной игрой вратарей, но есть продвинутая статистика, опровергающая эту теорию.

Главным везунчиком сборной России впору считать Никиту Зайцева. У него три грубые ошибки за турнир, но ни одна не привела к голу. Столько же у Орлова, который играет с ним в одной паре. У остальных защитников сборной России количество фейлов держится в пределах нормы, а Динар Хафизуллин с Михаилом Сергачевым по данным Instat и вовсе не допустили ни одной грубой ошибки. И это идет речь о защитнике КХЛ без опыта игры на чемпионатах мира и 20-летнем дебютанте.

Самое сильное впечатление, без сомнений, производит Сергачев. В столь юном возрасте быть единственным защитником ударной спецбригады большинства, поддерживать атаки Гусева с Кучеровым почти не парить сзади — это очень мощно. Вспомните гол Анисимова в ворота шведов, ту комбинацию начал именно Михаил. Но не меньше удивляет Хафизуллин, который играет не только просто в обороне, но и крайне уместно в подыгрыше. С его передач от левого борта начиналось немало перспективных, а порой и голевых, атак.

Из защитников сборной России на этом чемпионате мира выстроилась очередь за право играть в большинстве. Сергачев свое место никому отдавать не намерен, а вот когда у Зайцева не пошли игра с Овечкиным, его легко заменил Хафизуллин. Никита после двух лет в «Торонто» без большинства чувствует себя в Братиславе несколько скованно, хотя и видно, что Воробьев позволяет ему больше Бэбкока, и Зайцев этим пользуется. Ну, а труднее всего перестраиваться было Никите Нестерову, привыкшему в ЦСКА к совершенно другой роли. Но к концу группового этапа он привык и в игре со Швецией получил максимальный айстайм.

В этой сборной России есть защитники способные протащить шайбу от ворот до ворот (Орлов), рулить большинством (Сергачев), словить бросок на себя (Зайцев), играть просто и надежно (Гавриков) и расколоть кого угодно (Задоров).

Наверное, именно это разнообразие, вкупе с высоким уровнем каждого защитника, делает оборону сборной России-2019 непохожей не ее предыдущие версии. Впрочем, как повторяет изо дня в день Илья Воробьев, все комплименты сборной России уместны, если удастся повторить их 26 мая, после финального матча.