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Слишком ранний триллер

До начала нынешнего турнира легко можно было представить, что в одном из решающих матчей дороги сборных России и США обязательно пересекутся. Воображение легко рисовало драматичный триллер со звездами мирового хоккея в главных ролях. Кейн, Годро, Айкел против Кучерова, Овечкина и Кузнецова. Вывеска ярчайшая!

Но, пожалуй, никто не ожидал, что это произойдет уже в четвертьфинале. Спрашивать за преждевременную встречу надо с американцев. Они провели очень противоречивый групповой этап, потерпев два чувствительных поражения от сборных Словакии (1:4) и Канады (0:3). Для североамериканских команд характерны проблемы на старте турнира. Им почти всегда требуется время, чтобы сыграться.

Этому не только помогают, но порой упорно мешают красоты европейских городов, местное гостеприимство и алкогольная карта местных баров. Ближе к плей-офф ситуация обязана поменяться в лучшую сторону. Однако про сборную США сейчас этого не скажешь. У нее как была, так и осталась масса проблем. Это воспринимается как минимум с недоумением, ведь стартовые позиции для нее выглядели прекрасно.

Суперзвезды не хуже наших

Американцы на удивление серьезно относятся к чемпионатам мира в последние годы и в Словакию привезли сумасшедшую по именам команду. В данном отношении она почти не уступает сборной России. Из десяти самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ, имеющих американский паспорт, в составе сразу пять человек. В том числе двое лучших — капитан команды Кейн, набравший рекордные для себя 110 очков, и Джонни Годро, также побивший свой рекорд результативности (99 очков). Настоящие суперзвезды не хуже Кучерова и Кузнецова.

Это далеко не все. Расписывать детально состав не имеет смысла, поэтому для лаконичности и моментального понимания потенциала сборной США просто назовем третью тройку: Крайдер-Айкел-Годро. На бумаге есть три сумасшедших звена с акцентом на атаку, одно сдерживающее и адекватная по именам оборона как минимум не хуже российской, во главе с одним из лучших защитников НХЛ Сутером.

Смущает только позиция вратаря, где сильно деградировавший в последнее время вратарь «Нью-Джерси» Шнайдер не имеет серьезной альтернативы.

Тренер Джефф Блэшилл работает на третьем чемпионате мира подряд и вроде должен знать всю нюансы, необходимые для успеха в краткосрочном турнире. Год назад ему удалось привести команду к «бронзе», хотя больше запомнилось разгром от шведов в полуфинале со счетом 0:6.

Хороши только спецбригады

Обычно полагается с умным видом рассказывать о «правильно сделанных выводах» и отработанной «системе». Но сейчас у американцев не заметно ни того, ни другого. Блэшилл никак не может после «Детройта» привыкнуть к тому, что в его руках оказалось сразу столько звезд. Найти всем место без ущерба для командных и личных интересов ему не удалось. Дуэт из «Чикаго» Кейн-Дебринкэт всем хорош, но ему нужен подходящий по манере центр.

Перепробовав различные варианты, тренеры остановились на молодом форварде «Оттавы» Уайте. Однако этот тот случай, когда приходится выбирать не лучшее решение, а то, которое принесет минимальный ущерб. В равных составах игра этой тройки оставляет желать много лучшего. Кейн сотоварищи хороши в большинстве, где дает о себе знать колоссальная сумма совокупного мастерства. Процент реализации даже с учетом слабости некоторых соперников по группе впечатляет — 43,75. Американцы забросили 7 шайб в 16 попытках, занимая промежуточное второе место на турнире. Команда удалялась реже всех и находится на третьей позиции по показателю «убийство меньшинства».

Однако действия специальных бригад видятся единственным элементом, в котором сборная США имеет (и имеет ли?) преимущество перед россиянами. Отсутствие баланса в командных действиях слишком ярко бросается в глаза, причем эта проблема никуда не делась и под конец группового этапа. Даже приезд защитника «Коламбуса» Веренски делу не помог — в ключевой игре с Канадой так точно.

В нападении американцы слишком много играют на периметре и не часто лезут на вражеский пятачок нахрапом, несмотря на наличие крупных форвардов Ван Римсдайка и Крайдера. Высочайшая техника, стремление к контролю шайбы и желание найти партнера пасом в ущерб простым действиям чаще приводят к плохим последствиям в виде глупых потерь. К тому же Годро получил травму, пропустил пару матчей и против России выйдет готовым не на 100 процентов.

Все зависит от россиян

Что же делать сборной США в четвертьфинале? В теории можно затащить фаворита в открытый хоккей на высоких скоростях с обилием атак в обе стороны и большим количеством голевых моментов. Обычно американцам это по душе. Но такой номер с канадцами, обладающими не таким звездным, но более сбалансированным составом, не прошел. Что уж говорить про сборную России, у которой есть Василевский и впечатляющее нападение, которому нельзя давать свободного пространства, кажется, даже в рекламных паузах.

Сидеть и терпеть, рассчитывая на контратаки, тоже опасно. Собственный голкипер и командная игра в обороне далеки от идеала. Вот и получается, что все зависит исключительно от россиян. Стоит чуть расслабиться, на какое-то время потерять концентрацию и начать удаляться, то возможны большие проблемы. Если этого удастся избежать, то сборной США крыть будет просто нечем.

К тому же надо учитывать еще один важный фактор — смена площадок. К новому льду после переезда из Кошице в Братиславу надо еще привыкнуть. Одной тренировки для этого мало.

Если температурный режим двух арен сильно отличается, то пойдет на пользу именно россиянам, играющим в словацкой столице с самого начала турнира. На нынешнем турнире сборная США — не тот соперник, которого стоит опасаться больше всех. Он силен только в теории. В реальности приходит выражение «бумажный тигр», в свое время запущенное в широкий обиход великим китайским лидером Мао Цзэдуном. Этот зверь российской команде точно по зубам.

Матч ¼ финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая.