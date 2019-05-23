В четверг сборной России предстоит сыграть матч года. Хотелось бы, чтобы на этой неделе таких матчей было ровно три. Но пока речь об одном. Обычно так бывает, когда команда неровно провела предварительный этап и вынуждена компенсировать потери победой в плей-офф над сильным соперником.

Но нынешняя сборная России — другой случай. Идеальный групповой турнир, 7 побед в 7 играх и разница шайб 36−7. Было бы еще лучше, если бы не халтурный третий период против Швеции. Но даже после такой феерии в четвертьфинале предстоит сыграть против США. Многие прогнозировали эту встречу в финале, но из-за не самой впечатляющей формы звездно-полосатых это произойдет раньше.

Рассуждать на тему того, что нужно улучшить сборной России, теперь практически невозможно. Состояние Овечкина? Вот вам супергол в ворота «Тре Крунур». Да еще и в связке с Малкиным. Реализация? Шесть шайб во втором периоде. Дисциплина? Совсем немного подвела вначале, но не более того. Да, есть некоторые ошибки и нюансы. Однако единственный вывод, который можно из них извлечь, — это что у Ильи Воробьева играют не роботы, а люди. Все остальное выглядит настолько мизерно по сравнению с проблемами соперников, что выделять что-либо несерьезно.

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То ли дело США. Тут и 1:4 от Словакии, и 0:3 от Канады. Поражение от хозяев можно объяснить отсутствием химии на старте турнира, но голодный паек против соседей, чей состав по именам никак не лучше, это уже странно. Кейн, Сутер, ван Римсдайк, Айкел, Годро — далеко не школьники и студенты, которых обычно присылает Америка. Но даже ноунеймы в прошлые годы выглядели более строго и собранно. Единственное, чем можно объяснить такое безвольное североамериканское дерби, — недонастрой: никто не думал, что немцы обыграют финнов и покинут четвертую строчку. Но погодите: недонастрой на Канаду?!

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EMQi6mdc7jQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Загадка команды Джеффа Блэшилла вселяет некоторые опасения перед четвертьфиналом. США вообще любят добавлять в плей-офф — вспомним хотя бы четвертьфинал ЧМ-2013, где сборная России была раздавлена (3:8). А тут еще и статус андердога при классных исполнителях — отличное психологическое подспорье. И даже в случае поражения на родине не осудят за ранний вылет — там вообще мало кто следит за ЧМ по хоккею.

Из оцифрованных показателей — вполне неплохие 92,3% отраженных бросков Кори Шнайдером и Тетчером Демко и 43,7% реализации большинства. А еще всего 32 штрафные минуты — меньше нет ни у кого. Перед матчем с американцами нужно думать именно об этом, а не о величии российской команды, так ловко разделавшей всех в группе. Но если Илья Воробьев грамотно донесет это до парней, то все должно быть в порядке.

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Финляндия, проигравшая в последнем туре немцам, преподнесла сборной России очень неприятный сюрприз. Предотвратить его было невозможно — остается только разобраться с ним постфактум. И подтвердить слова Овечкина о том, что парням без разницы, с кем играть.