Улучшать нечего, отступать некуда. Сегодня — четвертьфинал чемпионата мира Россия — США
Сборной России нужно сыграть еще три суперматча.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг сборной России предстоит сыграть матч года. Хотелось бы, чтобы на этой неделе таких матчей было ровно три. Но пока речь об одном. Обычно так бывает, когда команда неровно провела предварительный этап и вынуждена компенсировать потери победой в
Но нынешняя сборная России — другой случай. Идеальный групповой турнир, 7 побед в 7 играх и разница шайб 36−7. Было бы еще лучше, если бы не халтурный третий период против Швеции. Но даже после такой феерии в четвертьфинале предстоит сыграть против США. Многие прогнозировали эту встречу в финале, но
Рассуждать на тему того, что нужно улучшить сборной России, теперь практически невозможно. Состояние Овечкина? Вот вам супергол в ворота «Тре Крунур». Да еще и в связке с Малкиным. Реализация? Шесть шайб во втором периоде. Дисциплина? Совсем немного подвела вначале, но не более того. Да, есть некоторые ошибки и нюансы. Однако единственный вывод, который можно из них извлечь, — это что у Ильи Воробьева играют не роботы, а люди. Все остальное выглядит настолько мизерно по сравнению с проблемами соперников, что выделять
То ли дело США. Тут и 1:4 от Словакии, и 0:3 от Канады. Поражение от хозяев можно объяснить отсутствием химии на старте турнира, но голодный паек против соседей, чей состав по именам никак не лучше, это уже странно. Кейн, Сутер, ван Римсдайк, Айкел, Годро — далеко не школьники и студенты, которых обычно присылает Америка. Но даже ноунеймы в прошлые годы выглядели более строго и собранно. Единственное, чем можно объяснить такое безвольное североамериканское дерби, — недонастрой: никто не думал, что немцы обыграют финнов и покинут четвертую строчку. Но погодите: недонастрой на Канаду?!
Загадка команды Джеффа Блэшилла вселяет некоторые опасения перед четвертьфиналом. США вообще любят добавлять в
Из оцифрованных показателей — вполне неплохие 92,3% отраженных бросков Кори Шнайдером и Тетчером Демко и 43,7% реализации большинства. А еще всего 32 штрафные минуты — меньше нет ни у кого. Перед матчем с американцами нужно думать именно об этом, а не о величии российской команды, так ловко разделавшей всех в группе. Но если Илья Воробьев грамотно донесет это до парней, то все должно быть в порядке.
Финляндия, проигравшая в последнем туре немцам, преподнесла сборной России очень неприятный сюрприз. Предотвратить его было невозможно — остается только разобраться с ним постфактум. И подтвердить слова Овечкина о том, что парням без разницы, с кем играть.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter