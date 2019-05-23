Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
17:15 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
17:15 не начался Россия
США
1/4 финала
21:15 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37378210/
23 мая 2019, 9:48 | Матч ТВ

Улучшать нечего, отступать некуда. Сегодня — четвертьфинал чемпионата мира Россия — США

Сборной России нужно сыграть еще три суперматча.

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В четверг сборной России предстоит сыграть матч года. Хотелось бы, чтобы на этой неделе таких матчей было ровно три. Но пока речь об одном. Обычно так бывает, когда команда неровно провела предварительный этап и вынуждена компенсировать потери победой в плей-офф над сильным соперником.

Но нынешняя сборная России — другой случай. Идеальный групповой турнир, 7 побед в 7 играх и разница шайб 36−7. Было бы еще лучше, если бы не халтурный третий период против Швеции. Но даже после такой феерии в четвертьфинале предстоит сыграть против США. Многие прогнозировали эту встречу в финале, но из-за не самой впечатляющей формы звездно-полосатых это произойдет раньше.

Рассуждать на тему того, что нужно улучшить сборной России, теперь практически невозможно. Состояние Овечкина? Вот вам супергол в ворота «Тре Крунур». Да еще и в связке с Малкиным. Реализация? Шесть шайб во втором периоде. Дисциплина? Совсем немного подвела вначале, но не более того. Да, есть некоторые ошибки и нюансы. Однако единственный вывод, который можно из них извлечь, — это что у Ильи Воробьева играют не роботы, а люди. Все остальное выглядит настолько мизерно по сравнению с проблемами соперников, что выделять что-либо несерьезно.

То ли дело США. Тут и 1:4 от Словакии, и 0:3 от Канады. Поражение от хозяев можно объяснить отсутствием химии на старте турнира, но голодный паек против соседей, чей состав по именам никак не лучше, это уже странно. Кейн, Сутер, ван Римсдайк, Айкел, Годро — далеко не школьники и студенты, которых обычно присылает Америка. Но даже ноунеймы в прошлые годы выглядели более строго и собранно. Единственное, чем можно объяснить такое безвольное североамериканское дерби, — недонастрой: никто не думал, что немцы обыграют финнов и покинут четвертую строчку. Но погодите: недонастрой на Канаду?!

Загадка команды Джеффа Блэшилла вселяет некоторые опасения перед четвертьфиналом. США вообще любят добавлять в плей-офф — вспомним хотя бы четвертьфинал ЧМ-2013, где сборная России была раздавлена (3:8). А тут еще и статус андердога при классных исполнителях — отличное психологическое подспорье. И даже в случае поражения на родине не осудят за ранний вылет — там вообще мало кто следит за ЧМ по хоккею.

Из оцифрованных показателей — вполне неплохие 92,3% отраженных бросков Кори Шнайдером и Тетчером Демко и 43,7% реализации большинства. А еще всего 32 штрафные минуты — меньше нет ни у кого. Перед матчем с американцами нужно думать именно об этом, а не о величии российской команды, так ловко разделавшей всех в группе. Но если Илья Воробьев грамотно донесет это до парней, то все должно быть в порядке.

Финляндия, проигравшая в последнем туре немцам, преподнесла сборной России очень неприятный сюрприз. Предотвратить его было невозможно — остается только разобраться с ним постфактум. И подтвердить слова Овечкина о том, что парням без разницы, с кем играть.

© Ньюстюб
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