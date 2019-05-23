Каспарайтис: В США обсуждают не матч ЧМ с Россией, а НБА, НХЛ и Трампа

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Игра состоится сегодня, 23 мая, начало — в 17:15 мск.

«Россия на голову сильнее соперника. Я посмотрел, как играет наша команда. Главное, чтобы ребята не расслаблялись и играли дальше в аналогичном ключе. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Осталось восемь сильнейших команд. Все могут обыграть друг друга. Все ребята играющие, все сильные. Россия — главный фаворит турнира. Но ещё, на мой взгляд, очень опасны финны. Но для России сейчас главное обыграть США, а дальше посмотрим.

Конечно, в составе американцев я бы выделил капитана Патрика Кейна. Но и про Джонни Годро нельзя забывать. У него великолепная техника и отличные руки! Но думаю, что Россия будет активно лишать соперника шайбы.

Малкин и Овечкин? Женя и Саша уже старенькие. А если серьёзно, то молодцы. Кстати, посмотрите, как зажигают Дадонов и Кучеров. Женя вообще наш, «пантеровский» (Дадонов — нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз». — Прим. «Чемпионата»). Дадонов показывал классную игру весь сезон, вот и в сборной теперь. Кучеров снова всем доказывает, что по праву является одним из самых крутых игроков НХЛ.