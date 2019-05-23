Третьяк на конгрессе IIHF презентовал ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
БРАТИСЛАВА, 23 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) провел презентацию чемпионата мира 2023 года в
Санкт-Петербурге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Ежегодный конгресс IIHF проходит в Братиславе с 23 по 25 мая.
IIHF в сентябре прошлого года на полугодовом конгрессе в Мальте приняла решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в
«Сегодня ФХР представляется честь презентовать Россию и великолепный Петербург. У нашей страны хорошие традиции проведения чемпионатов мира, мы уже проводили семь таких турниров и проводили на высшем уровне. Традиционно мы возводим новые объекты к большим турнирам, которые еще долго служат развитию спорта в нашей стране», — сказал Третьяк на презентации.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter