Третьяк на конгрессе IIHF презентовал ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

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Ежегодный конгресс IIHF проходит в Братиславе с 23 по 25 мая.

IIHF в сентябре прошлого года на полугодовом конгрессе в Мальте приняла решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге.

«Сегодня ФХР представляется честь презентовать Россию и великолепный Петербург. У нашей страны хорошие традиции проведения чемпионатов мира, мы уже проводили семь таких турниров и проводили на высшем уровне. Традиционно мы возводим новые объекты к большим турнирам, которые еще долго служат развитию спорта в нашей стране», — сказал Третьяк на презентации.