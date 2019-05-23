Хёрнквист: У Швеции состоялась встреча по поводу обороны. Так играть нельзя
Нападающий сборной Швеции и Патрик Хёрнквист поделился мнением об игре Вильяма Нюландера и назвал главную проблему национальной команды на чемпионате мира.
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Видимо, что-то случилось...
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«Вильям действительно является очень хорошим хоккеистом. Когда шайба находится у него на крюке клюшки, может произойти всё, что угодно. Он играет с поднятой головой и видит всё. Мы с Веннбергом стараемся сделать всё, чтобы у него было больше свободного пространства и времени. Работаем под воротами, ведь только так забиваются голы.
Очень много забиваем, но при этом и слишком много пропускаем? Полностью согласен. Сегодня у нас была командная встреча по поводу наших действий в обороне. Так играть нельзя, нам необходимо всё исправить. Нужно доверять друг другу. Хоккей — это командный вид спорта. Если
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|21 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (Э. Петтерссон, М. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (М. Сергачев, Е. Кузнецов)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (А. Барабанов, И. Телегин)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (О. Экман-Ларссон, В. Нюландер)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
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- Автогол