Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
17:15 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
17:15 не начался Россия
США
1/4 финала
21:15 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37379197/
23 мая 2019, 11:01 | Спорт-Экспресс

Незаметный герой сборной России. Наш лучший центр на ЧМ — это не Малкин и не Кузнецов

«СЭ» рассказывает о хоккеисте, чьи заслуги не стоит недооценивать.

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Кто лучший центрфорвард российской команды на чемпионате мира? После секундного замешательства в голове рождается однозначный и вместе с тем неожиданный ответ. Это Артем Анисимов. Да, форвард «Чикаго», выступая за национальную команду, не является самым результативным игроком в своем амплуа. У него по традиции скромный показатель выигранных вбрасываний. Моментов для своих партнеров по звену Кучерову и Гусеву им создано не слишком много. В большинстве на лед и вовсе не выходит. Однако если к Малкину и Кузнецову есть обоснованные претензии, поскольку эффективность их троек оставляет желать лучшего, то про Анисимова такого не скажешь. Невоспетый герой — эта характеристика как раз подходит под него почти идеально.

Анисимова очень ценят в тренерском штабе, что не может быть случайностью.

Центральный нападающий — ключевая позиция на льду. Человек, связывающий оборону с атакой и обеспечивающий свободное пространство своим товарищам по тройке. Понятно, что Кучеров и Гусев, знакомые друг с другом с детства, способны рвать и метать, выходя с кем угодно. Но эффективность их связки на этом турнире такова, что разом оказались задвинуты на второй план Малкин, Овечкин и Кузнецов вместе взятые. Кучеров известен своей требовательностью к себе самому и своим партнерам. Если что-то ему не нравится, то он может обозначить это публично. Чаще внешним видом. Гораздо реже едким словом. Сейчас у него все хорошо.

Оттаял даже обычно молчаливый Гусев, внезапно согласивший дать в Братиславе большое интервью моим коллегам Еронко и Шевченко. Это следствие того, что игроки пребывают в зоне максимального комфорта. Заслуга Анисимова в данной идиллии тоже есть, не сомневаюсь. Не зря же мудрый Джоэль Кенневилль несколько лет назад в «Чикаго» создал звено, где ярославец удачно дополнял атакующий потенциал Кейна и Панарина. Имеется обоснованное подозрение, что сейчас при определении звеньев тренеры сборной России об этом вспомнили, как и о совместном опыте игры Кучерова и Анисимова на Кубке мира.

Форвард всегда востребован в сборной России. Год назад именно его последний момент выдернули с пляжа, когда он уже забыл было о хоккее до осени. На чемпионате мира в Дании нападающий стал одним из немногих светлых пятен в составе сборной России, сыграв и полезно, и результативно. Котировали ярославца ранее и Олег Знарок, и Зинэтула Билялетдинов, и совсем давно Вячеслав Быков. Под руководством всех этих тренеров Анисимов играл на чемпионатах мира. Много лет назад, когда 18-летний игрок дебютировал во взрослом хоккее в родном «Локомотиве», о его потенциале очень высоко отзывался Владимир Юрзинов-старший.

Кажется, он видел в нем фигуру большего масштаба, чем тем, кем он стал в итоге. Вместе с тем у Анисимова есть качества, выделяющие его даже на фоне звездных коллег. Он командный игрок, полезный на обеих сторонах площадки.

К сожалению, в российском хоккее двусторонних центров (или хотя бы универсалов) днем с огнем не сыскать.

Есть еще Наместников, тоже удачно игравший в тройке с Кучеровым в «Тампе». Пожалуй, все.

Вот и приходится неизменно звать в сборную Андронова. Самоотверженного, быстрого и трудолюбивого хоккеиста. Но его уровень известен и даже на секунду представить его в звене с Овечкиным, Гусевым или Дадоновым невозможно. Это узкоспециализированный игрок. Тогда как Анисимов хорош в разных ипостасях. Почти как герой анекдота — может копать, а может и не копать. Хорошие молодые защитники (Сергачев, Проворов, Задоров, Романов, Алексеев) в нашем хоккее стали понемногу появляться, что позволяют разглядеть светлое будущее.

Начнут расти еще и универсальные центрофорварды, то можно смело бросать вызов Канаде в формате «лучшие против лучших». Пока же Анисимов выглядит редким исключением. На фоне Бержеронов, Кросби, Барковых, О'Райлли и прочих теряется. Этих монстров на чемпионате мира нет. Анисимов — есть, что уже хорошо. Осталось теперь сделать три шага до золота. С такой первой тройкой сборная России это обязана сделать.

© Ньюстюб
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