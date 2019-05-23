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Кто лучший центрфорвард российской команды на чемпионате мира? После секундного замешательства в голове рождается однозначный и вместе с тем неожиданный ответ. Это Артем Анисимов. Да, форвард «Чикаго», выступая за национальную команду, не является самым результативным игроком в своем амплуа. У него по традиции скромный показатель выигранных вбрасываний. Моментов для своих партнеров по звену Кучерову и Гусеву им создано не слишком много. В большинстве на лед и вовсе не выходит. Однако если к Малкину и Кузнецову есть обоснованные претензии, поскольку эффективность их троек оставляет желать лучшего, то про Анисимова такого не скажешь. Невоспетый герой — эта характеристика как раз подходит под него почти идеально.

Анисимова очень ценят в тренерском штабе, что не может быть случайностью.

Центральный нападающий — ключевая позиция на льду. Человек, связывающий оборону с атакой и обеспечивающий свободное пространство своим товарищам по тройке. Понятно, что Кучеров и Гусев, знакомые друг с другом с детства, способны рвать и метать, выходя с кем угодно. Но эффективность их связки на этом турнире такова, что разом оказались задвинуты на второй план Малкин, Овечкин и Кузнецов вместе взятые. Кучеров известен своей требовательностью к себе самому и своим партнерам. Если что-то ему не нравится, то он может обозначить это публично. Чаще внешним видом. Гораздо реже едким словом. Сейчас у него все хорошо.

Оттаял даже обычно молчаливый Гусев, внезапно согласивший дать в Братиславе большое интервью моим коллегам Еронко и Шевченко. Это следствие того, что игроки пребывают в зоне максимального комфорта. Заслуга Анисимова в данной идиллии тоже есть, не сомневаюсь. Не зря же мудрый Джоэль Кенневилль несколько лет назад в «Чикаго» создал звено, где ярославец удачно дополнял атакующий потенциал Кейна и Панарина. Имеется обоснованное подозрение, что сейчас при определении звеньев тренеры сборной России об этом вспомнили, как и о совместном опыте игры Кучерова и Анисимова на Кубке мира.

Форвард всегда востребован в сборной России. Год назад именно его последний момент выдернули с пляжа, когда он уже забыл было о хоккее до осени. На чемпионате мира в Дании нападающий стал одним из немногих светлых пятен в составе сборной России, сыграв и полезно, и результативно. Котировали ярославца ранее и Олег Знарок, и Зинэтула Билялетдинов, и совсем давно Вячеслав Быков. Под руководством всех этих тренеров Анисимов играл на чемпионатах мира. Много лет назад, когда 18-летний игрок дебютировал во взрослом хоккее в родном «Локомотиве», о его потенциале очень высоко отзывался Владимир Юрзинов-старший.

Кажется, он видел в нем фигуру большего масштаба, чем тем, кем он стал в итоге. Вместе с тем у Анисимова есть качества, выделяющие его даже на фоне звездных коллег. Он командный игрок, полезный на обеих сторонах площадки.

К сожалению, в российском хоккее двусторонних центров (или хотя бы универсалов) днем с огнем не сыскать.

Есть еще Наместников, тоже удачно игравший в тройке с Кучеровым в «Тампе». Пожалуй, все.

Вот и приходится неизменно звать в сборную Андронова. Самоотверженного, быстрого и трудолюбивого хоккеиста. Но его уровень известен и даже на секунду представить его в звене с Овечкиным, Гусевым или Дадоновым невозможно. Это узкоспециализированный игрок. Тогда как Анисимов хорош в разных ипостасях. Почти как герой анекдота — может копать, а может и не копать. Хорошие молодые защитники (Сергачев, Проворов, Задоров, Романов, Алексеев) в нашем хоккее стали понемногу появляться, что позволяют разглядеть светлое будущее.

Начнут расти еще и универсальные центрофорварды, то можно смело бросать вызов Канаде в формате «лучшие против лучших». Пока же Анисимов выглядит редким исключением. На фоне Бержеронов, Кросби, Барковых, О'Райлли и прочих теряется. Этих монстров на чемпионате мира нет. Анисимов — есть, что уже хорошо. Осталось теперь сделать три шага до золота. С такой первой тройкой сборная России это обязана сделать.