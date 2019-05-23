Кожевников: Сборной России главное не поддаваться на провокации американцев
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сопернике сборной России по четвертьфиналу чемпионата мира 2019 года — команде США.
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«В том, что соперник будет хамить и провоцировать наших ребят, у меня никаких сомнений нет. Североамериканцы всегда таким образом действуют. Наша сборная должна забыть победы на групповом этапе и понять, что
Ребята уверены в себе, это можно судить даже по интервью, которые они дают и в перерывах, и после игр. Если игроки нашей сборной будут играть чётко по тренерскому заданию и при этом не будут поддаваться на провокации — мы выйдем в полуфинал. Наша команда ставит цель — выиграть чемпионат мира. И нужно идти к заветной цели. Сегодня — первый шаг, — сказал Кожевников «Чемпионату».
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