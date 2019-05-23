Кожевников: Сборной России главное не поддаваться на провокации американцев

«В том, что соперник будет хамить и провоцировать наших ребят, у меня никаких сомнений нет. Североамериканцы всегда таким образом действуют. Наша сборная должна забыть победы на групповом этапе и понять, что плей-офф — это другой турнир, где уже нет права на ошибку. У нас собраны высококвалифицированные, мощные, технически хорошо оснащённые игроки, большинство из которых может из ничего создать голевой момент.

Ребята уверены в себе, это можно судить даже по интервью, которые они дают и в перерывах, и после игр. Если игроки нашей сборной будут играть чётко по тренерскому заданию и при этом не будут поддаваться на провокации — мы выйдем в полуфинал. Наша команда ставит цель — выиграть чемпионат мира. И нужно идти к заветной цели. Сегодня — первый шаг, — сказал Кожевников «Чемпионату».