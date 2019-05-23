Не побеждал 415 дней, любит кофе и помогает собакам. Американец, который попробует остановить Россию

Атака сборной России на чемпионате в Словакии впечатляет абсолютно всех. На протяжении всего группового этапа соперников разрывала связка Никита Гусев — Никита Кучеров, в заключительной игре предварительного раунда против шведов включились остальные звезды «Красной машины» — Александр Овечкин, Евгений Малкин и даже выпадавший ненадолго из состава Кирилл Капризов. Чтобы остановить такое нападение любому сопернику российской команды придется прыгнуть выше головы, особенно это касается вратарей.

Судите сами, латыш Элвис Мерзликин в игре с нашими смог выдать два качественных периода — его сборная в итоге смогла дать настоящий бой фавориту. Швед Маркстрем поплыл во втором периоде противостояния с россиянами — получите шесть шайб за 20 игровых минут. Завтра команда Ильи Воробьева сыграет с американцами: шансы «звездно-полосатых» эксперты оценивают, как очень невысокие, а потом многое будет зависеть от их основного кипера Кори Шнайдера. Sport24 собрал несколько хоккейных и околохоккейных фактов о парне, на которого в четверг будут молиться все американцы.

На драфт НХЛ Шнайдер вышел в 2004 году и был выбран в первом раунде под 26-м номером «Ванкувер Кэнакс». Свой первый контракт с канадским клубом Кори подписал летом 2007-го, а его путь от новичка до первого номера занял больше пяти лет. За это время кипер многократно путешествовал по маршруту НХЛ — АХЛ, никак не мог выиграть конкуренцию у Роберта Луонго, а во время локаута даже сгонял в Швейцарию, где поиграл за «Амбри-Пиотту». Именно после возвращения в Северную Америку наконец-то стал основным вратарем «Кэнакс», правда, только на год.

Спустя 9 лет после своего первого драфта НХЛ Шнайдер снова стал звездой одного из главных мероприятий лучшей лиги мира. Перед драфтом-2013 генеральный комиссар НХЛ Г Гэри Бэттман объявил, что «Ванкувер» обменял Шнайдера в «Нью-Джерси» на девятый выбор в первом раунде. «Кэнакс» использовали этот пик, выбрав Бо Хорвата. Канадский форвард, между прочим, в этом сезоне стал вторым бомбардиром «Ванкувера», сразу за шведским вундеркиндом Элиасом Петтерссоном. Вряд ли клуб сильно сожалеет об обмене Кори.

После года в составе «Дьяволов» Шнайдер, в возрасте 28 лет, подписал главный контракт в своей карьере. Боссы «Нью-Джерси» выписали ему соглашение на 7 лет и 42 миллиона долларов. В следующем же чемпионате Кори начал отрабатывать доверие руководства: во-первых, отыграл 69 матчей в регулярке, во-вторых, врубил режим бомбардира и отдал два голевых ассиста. В январе кипер помог партнерам забить в игре с «Баффало», а в феврале передал привет родному «Ванкуверу». Шнайдер отметился результативной передачей, «Дэвилз» победили, а еще вратарь установил личный рекорд по количеству побед в одном чемпионате — 21. Комбо!

Шнайдер оставался основным кипером «Нь-Джерси» на протяжении двух следующих сезонов, но в конце января 2018-го получил травму. Он вернулся к концу регулярки, повреждение бедра оказалось слишком серьезным — в мае Кори сделали операцию. Вратарь пропустил первый месяц чемпионата 2018/2019, вернулся в строй в последней игре октября и стал постепенно набирать форму. Особенный день в карьере Кори — 15 февраля 2019-го. В этот день «Дьяволы» при его участии обыграли «Миннесоту» и эта победа стала для голкипера первой за 415 дней.

Теперь околохоккей. В школе Кори больше всего нравилась математика, но больше всего он любил махать клюшкой на льду, битой на бейсбольном стадионе и ногами на футбольном поле.

Детство прошло, а увлечения остались. Шнайдер поддерживает бейсбольную команду из своего родного города «Бостон Ред Сокс», а иногда и сам готов исполнить роль бэттера.

В 2016-м Кори продуктивно сгонял на Матч всех звезд НХЛ — отразил 9 попыток в конкурсе буллитов, поиграл в одной команде с Евгением Малкиным и Евгением Кузнецовым, а еще подготовил к звездному уикенду вот такие «музкальные» щитки. Позже они были проданы на благотворительном аукционе.

Шнайдер вообще активно занимается благотворительностью и другими добрыми делами. В сезоне 2015−2016 он запустил программу, благодаря которой домашние матчи «Нью-Джерси» в «Пруденшал-центр» посещают болельщики команды, который сами не могут позволить себе поход на стадион. После игр Кори встречается с ними и раздает автографы.

Также американский вратарь обожает животных, у него три домашних питомца — две кошки и собака. А в свободное время хоккеист работает волонтером в одном из приютов.

Коротко о других увлечених Кори — он не представляет свою жизнь без кофе, слушает панк-рок группу Green Day, сам умеет играть на гитаре. Любимый фильм — «Темный Рыцарь», любимая игра — «Call of Duty». В межсезонье Шнайдера можно встретить на поле для гольфа — это еще одно хобби 33-летнего американца.