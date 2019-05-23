Герман Титов: Играть в меньшинстве наша команда умеет, но с американцами удаляться нельзя

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— Американцы так неровно провели групповой турнир, что понять их истинную силу лично мне так и не удалось, — считает Титов. — Поражение на старте от хозяев турнира, словаков — 1:4, в то же время хороший матч против финнов. В любом случае, слабые команды до четвертьфинала никогда не добираются.

Тем не менее, матч предстоит непростой. В составе американцев есть Патрик Кейн, получивший звание MVP чемпионата мира-2018, он же, кстати, стал лучшим бомбардиром прошлого мирового первенства. В общем, к нему должно быть самое пристальное внимание. Еще очень важно играть дисциплинированно, не давать повода арбитрам нас наказывать. Играть в меньшинстве сборная России умеет и довольно неплохо, тем не менее, давать шанс сопернику не стоит. В плей-офф ошибаться и рисковать уже нельзя. У нашей команды все есть — настрой, желание, уверенность, мастерство. Всех этих слагаемых хватит для итоговой победы. (Евгений Белоусов).

Матч ¼ финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая.