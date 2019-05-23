Третьяк: Новая арена для ЧМ-2023 станет достопримечательностью Петербурга

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Третьяк провел презентацию турнира на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе. IIHF в сентябре прошлого года на полугодовом конгрессе в Мальте приняла решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге.

«Центром нашего турнира станет новая арена, вмещающая 21,5 тысячи зрителей на матчах и до 23 тысяч — на концертах. Дворец будет иметь прекрасную транспортную доступность, он расположен на полпути от аэропорта Пулково в центр города. Новый стадион станет новым центром притяжения, новой достопримечательностью Петербурга. Там будет 13 раздевалок, все команды будут обеспечены раздевалками», — сказал Третьяк на презентации.

«Вторая арена турнира — это Ледовый, построенный к чемпионату мира 2000 года. Он и сегодня отвечает лучшим мировым стандартам, вмещает 12 тысяч зрителей и тоже имеет комфортное сообщение. В 2023 году весь мир ждет чемпионат мира в Петербурге, наша страна всегда славилась высоким уровнем организации больших турниров. Чемпионат мира 2023 года будет одним из лучших, одним из самых запоминающихся в истории», — добавил Третьяк.