Третьяк: Новая арена для ЧМ-2023 станет достопримечательностью Петербурга
БРАТИСЛАВА, 23 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Чемпионат мира по хоккею 2023 года в
Санкт-Петербурге будет одним из лучших в истории, а построенная к турниру арена станет новой достопримечательностью города, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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Третьяк провел презентацию турнира на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе. IIHF в сентябре прошлого года на полугодовом конгрессе в Мальте приняла решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в
«Центром нашего турнира станет новая арена, вмещающая 21,5 тысячи зрителей на матчах и до 23 тысяч — на концертах. Дворец будет иметь прекрасную транспортную доступность, он расположен на полпути от аэропорта Пулково в центр города. Новый стадион станет новым центром притяжения, новой достопримечательностью Петербурга. Там будет 13 раздевалок, все команды будут обеспечены раздевалками», — сказал Третьяк на презентации.
«Вторая арена турнира — это Ледовый, построенный к чемпионату мира 2000 года. Он и сегодня отвечает лучшим мировым стандартам, вмещает 12 тысяч зрителей и тоже имеет комфортное сообщение. В 2023 году весь мир ждет чемпионат мира в Петербурге, наша страна всегда славилась высоким уровнем организации больших турниров. Чемпионат мира 2023 года будет одним из лучших, одним из самых запоминающихся в истории», — добавил Третьяк.
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