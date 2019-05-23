Вуйтек: Сборная России без проблем обыграет американцев

Вуйтек работал в России в ярославском «Локомотиве» (в 2001—2003 и 2010−2011 годах), казанском «Ак Барсе» (2003−2004) и московском «Динамо» (2008−2009).

«С не слишком сильными соперниками россияне немного береглись. Но дуэли против лидеров группы — Швеции, Чехии или Швейцарии — они провели на очень высоком уровне. На мой взгляд, это команда без слабых мест, — заявил Вуйтек, которого цитирует официальный сайт КХЛ. — Я сейчас не вижу, кто мог бы оказать вашей команде серьёзное сопротивление. Разве что только канадцы в финале».

Сборная России выиграла все семь встреч на групповом этапе и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А.

«Перед началом чемпионата американцев называли в числе фаворитов. Молодая, быстрая команда, голодная до успехов. Однако пока сборная США меня не впечатлила. Думаю, у россиян не должно возникнуть особых проблем в матче с ней», — отметил Вуйтек.