Плющев: Российским хоккеистам нужно опасаться «кинжальных» атак американцев

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Россияне и американцы встретятся в игре за выход в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Словакии, в четверг, начало матча в 17:15 мск.

«Команды, которые выходят в плей-офф чемпионата мира, имеют практически равные шансы на победу, — сказал по телефону Плющев. — И все будет зависеть от мелочей: как сыграют вратари, как часто будут удаляться хоккеисты, как будет реализовываться большинство. Поэтому сказать однозначно, что мы фавориты встречи, я бы не осмелился. Хотя, конечно же, мы считаем, что сборная России должна проходить команду США. Но сделать это будет не очень просто».

«У американцев достаточно жесткие кинжальные атаки, — отметил собеседник агентства. — И нам надо не попадать на быстрые контратаки и не удаляться без нужды. А во всем остальном все будет зависеть от нашего тренерского штаба — насколько грамотно они построят игру и насколько идеально выберут тактическую схему. Потому что в составах обеих команд есть хорошие высококлассные мастера, которые при любой благоприятной ситуации вполне готовы реализовывать на площадке самые различные вещи».

Эксперт считает, что в четвертьфинальной встрече могут проявить свои лучшие качества пока неярко выступающие в Словакии форварды Александр Овечкин и Илья Ковальчук.