Плющев: Российским хоккеистам нужно опасаться «кинжальных» атак американцев
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Игрокам сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею против команды США необходимо нейтрализовать быстрые «кинжальные» выпады соперников, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.
Россияне и американцы встретятся в игре за выход в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Словакии, в четверг, начало матча в 17:15 мск.
«Команды, которые выходят в
«У американцев достаточно жесткие кинжальные атаки, — отметил собеседник агентства. — И нам надо не попадать на быстрые контратаки и не удаляться без нужды. А во всем остальном все будет зависеть от нашего тренерского штаба — насколько грамотно они построят игру и насколько идеально выберут тактическую схему. Потому что в составах обеих команд есть хорошие высококлассные мастера, которые при любой благоприятной ситуации вполне готовы реализовывать на площадке самые различные вещи».
Эксперт считает, что в четвертьфинальной встрече могут проявить свои лучшие качества пока неярко выступающие в Словакии форварды Александр Овечкин и Илья Ковальчук.
«Александр и Илья — мастера достаточно высокого класса, — подчеркнул Плющев. — И может быть,
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