Плющев: Канадцы показывают мощный хоккей, но матч ¼ финала будет сложным
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Канадские хоккеисты показывают очень мощную игру на чемпионате мира в Словакии, но им придется непросто в четвертьфинальном матче со швейцарцами, шансы «кленовых листьев» на победу — шестьдесят процентов к сорока, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.
Сборные Канады и Швейцарии сыграют в четверг в матче за путевку в полуфинал чемпионата мира. Другие четвертьфинальные пары: Россия — США, Финляндия — Швеция и Чехия — Германия.
«Мне нравится, как играет сборная Канады, это очень мощная команда, — сказал по телефону Плющев. — Нравятся финны, молодые хоккеисты действуют очень грамотно и задорно. Отметил бы и сборную Швеции, за исключением последнего матча с командой России, в котором у них не было большого желания биться. И чехи показывают очень достойную и приличную игру. Шведы и финны — соперники, которые достойны друг друга и будут играть на победу любой ценой. И победит тот, кто лучше справится с нервами и лучше использует свои моменты».
«Но я бы не стал говорить, что у канадцев будет легкая игра со швейцарцами, ведь это
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