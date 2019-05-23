Плющев: Канадцы показывают мощный хоккей, но матч ¼ финала будет сложным

Сборные Канады и Швейцарии сыграют в четверг в матче за путевку в полуфинал чемпионата мира. Другие четвертьфинальные пары: Россия — США, Финляндия — Швеция и Чехия — Германия.

«Мне нравится, как играет сборная Канады, это очень мощная команда, — сказал по телефону Плющев. — Нравятся финны, молодые хоккеисты действуют очень грамотно и задорно. Отметил бы и сборную Швеции, за исключением последнего матча с командой России, в котором у них не было большого желания биться. И чехи показывают очень достойную и приличную игру. Шведы и финны — соперники, которые достойны друг друга и будут играть на победу любой ценой. И победит тот, кто лучше справится с нервами и лучше использует свои моменты».