У России все хорошо, а у США не очень. Что тревожит перед четвертьфиналом

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
17:15 не начался Канада
Швейцария
тв
1/4 финала
17:15 не начался Россия
США
тв
1/4 финала
21:15 не начался Чехия
Германия
тв
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37382366/
23 мая 2019, 14:20 | Чемпионат.com

У России все хорошо, а у США не очень. Что тревожит перед четвертьфиналом

От России ждут только победы, а американцы явно прибеднялись на групповом этапе.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/23

Сборная России сегодня сыграет четвертьфинальный матч с американцами на ЧМ-2019 по хоккею. Групповой этап наша команда прошла без поражений, покорила уровнем своей игры, но сейчас всё это не имеет значение. Плей-офф — особенное время, даже на таком скоротечном турнире, как мировой форум. Россиянам перед матчем точно нечего бояться, перед поединком с США они выглядят фаворитами. Но у «звёздно-полосатых» очень крепкая и мастеровитая команда, и у нас есть несколько причин для разумной предыгровой тревоги.

Нет права на ошибку

Начнём с того, что матчи на вылет всегда вызывают лёгкую тревогу в среде болельщиков. Да и спортсмены, как бы ни храбрились, тоже испытывают небольшой мандраж перед выходом на лёд, и это нормально. Особенно это касается плей-офф чемпионата мира. Здесь нельзя проиграть один матч и исправиться в следующем, права на ошибку нет.

Понятно, что точно такая же ситуация и у США, и у остальных шести команд, пробившихся в четвертьфинал. Но от России на этом турнире, пожалуй, самые высокие ожидания — любой результат, кроме золота, будет признан провальным. Это дополнительный психологический груз на плечи наших хоккеистов, и будет очень здорово, если у них получится с ним справиться в первые же минуты игры.

Статус фаворита обязывает

Россия — однозначный фаворит своего четвертьфинала, и это будет накладывать определённый отпечаток на игру. Поражения нашей команды не поймут и не простят, в Америке же ранний вылет из плей-офф не станет трагедией.

Да, «звёздно-полосатые» привезли отличный состав, и они очень давно не выигрывали чемпионат мира, но и отношение к этому турниру за океаном не такое трепетное. Сейчас американскую публику больше интересуют развязки в плей-офф НХЛ и НБА, чем международный хоккейный форум, проходящий за тридевять земель. Победят — здорово, вылетят в четвертьфинале — ничего страшного. И даже политический контекст битвы с Россией, который при желании всегда можно откопать, здесь не сработает.

Соответствующее настроение и у хоккеистов сборной, которые приятно проводят время в Словакии, продлевая хоккейный сезон. Цели обязательно выиграть золото перед США не стоит, и в этом у команды Джеффа Блэшилла будет определённое преимущество. Американцы сыграют раскрепощённо, им нечего терять, в отличие от главного фаворита турнира.

Первая встреча с североамериканской сборной

На групповом этапе российской команде противостояли исключительно европейские сборные, с лучшими из которых у нас колоссальный опыт противостояния. Постоянные пересечения на этапах Евротура с теми же шведами и чехами облегчают подготовку к очередной встрече с соперником, в том плане, что всегда примерно ясно, что от него ждать.

С североамериканскими сборными совсем другая история, здесь каждый раз всё в новинку. Например, со сборной США мы не играли два года (встречу в Пхёнчхане в расчёт не беру), и за это время большие изменения произошли как у нас, так и у американцев. С командами из Северной Америки у России никогда нет актуальной истории противостояния, поэтому требуется большое искусство, чтобы правильно подготовить команду.

Разумеется, в Кошице работали скауты сборной России, но на основании группового этапа всё-таки не стоит делать выводы о США. На предварительном этапе они проделывают ту работу, для которой у европейских сборных существуют товарищеские матчи и четвёртый этап Евротура: обкатывают звенья, отрабатывают тактику, наигрывают большинство и прочее. И это ещё одна особенность североамериканских команд — они разгоняются по ходу турнира. Пожалуй, более-менее показательным для США был заключительный поединок группового этапа с Канадой, но в плей-офф американцы всё-таки могут добавить.

Лидеры США пока не впечатляют

И главный резерв — это игра в атаке. Американское нападение ещё явно не вышло на проектную мощность, а потенциал-то огромный. Как бы не прорвало Кейна и Ко в четвертьфинале! На групповом этапе США забросили 27 шайб — у финнов и немцев ещё меньше, но набор мастеров в атаке у американцев гораздо внушительнее.

Пока довольно скромно ведут себя лидеры. У Патрика Кейна 10 очков, но больше половины из них набраны в матчах с британцами и датчанами, у Джонни Годро вообще всего одно очко в пяти встречах. Хорош Алекс Дебринкэт, но и его сумели закрыть финны с канадцами. При этом мы прекрасно понимаем, что уровень у этих хоккеистов высочайший и наказать они могут за малейшую оплошность. Поэтому сборной России крайне важно показать свою лучшую игру в обороне.

У России есть ненужные удаления

В целом наша сборная играет на турнире достаточно дисциплинированно, но порой ребята грешат неоправданными и ненужными удалениями. Россияне давали шансы в большинстве и чехам, и латвийцам, и швейцарцам, и при других обстоятельствах соперник мог сократить разницу в счёте, а то и вовсе выравнять положение. Помешали это сделать блестящая игра наших голкиперов и самоотверженные и умные действия четвёрки обороняющихся. Зайцев и Нестеров, Андронов и Григоренко пашут в меньшинстве едва ли не образцово.

Но не всегда всё зависит от обороны. Против тех же Кучерова с Гусевым попробуй отзащищайся. У США, конечно, нет связки двух Никит, зато есть те же Кейн, Дебринкэт и Айкел, от которых в американском большинстве исходит нешуточная опасность. Собственно, реализация численного преимущества у сборной США убойная — 43,7%. Лучше только у Канады. Так что нашим парням нужно забыть про глупые удаления в чужой зоне, вовремя выключать руки в единоборствах и вообще быть очень аккуратными. Играть с огнём нам совершенно ни к чему.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Самая красивая хоккейная болельщица в России!

Ослепительная подруга звёздного форварда АПЛ!

Хоккеист сборной России рассказал об отношениях с Загитовой!

Бойфренд опубликовал откровенное фото фигуристки Туктамышевой!
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная