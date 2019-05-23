Сборная США из-за травм потеряла двух игроков перед матчем с Россией

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что пропускавший последний матч группового турнира 18-летний Джек Хьюз должен принять участие в матче с Россией.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/4 финала, 23.05.2019, 17:15 -:- Россия США

Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).