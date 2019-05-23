Стал известен состав сборной США на матч с Россией в ¼ финала

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Начало — в 17:15 мск.



Состав сборной США:



Шнайдер (Демко);

Сутер — Веренски, Дебринкэт — Уайт — Кейн;

Мартинез — Шей, Айкел — Годро — Ван Римсдайк;

К. Хьюз — Хэнифин, Д. Хьюз — Крайдер — Ватрано;

Фокс, Канин — Келлер — Гленденинг.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).