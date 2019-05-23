А. Медведев: Сборную России не должны расхолаживать травмы в составе США
Член совета директоров СКА Александр Медведев перед четвертьфиналом чемпионата мира Россия — США поделился мнением об отсутствии в составе американской сборной травмированных Дерека Райана и Дилана Ларкина.
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«Это не должно расхолаживать, потому что хоккее командная игра. Даже отсутствие
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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