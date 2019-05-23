Сборная России обыгрывает США после второго периода

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Счет в матче был открыт уже на второй минуте игры. Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании — 1:0 в пользу сборной России.

Менее чем за шесть минут до конца периода российские хоккеисты оказались в большинстве, на две минуты был удален Джонни Гудро. И подопечные Ильи Воробьева успешно реализовали численное преимущество: Сергачев отличился после передачи Гусева.

На третьей минуте второго периода американские хоккеисты сократили отставание в счете. Шайбу в ворота Андрея Василевского после неудобного для российского вратаря рикошета забросил Брэди Шей. На восьмой минуте периода на две минуты был удален Евгений Кузнецов, но сборная США не смогла реализовать большинство.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу сборной России.

Текстовая онлайн-трансляция матча

В другом матче ¼ финала мирового первенства играют сборные Канады и Швейцарии.