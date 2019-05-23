Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

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Счет в матче был открыт уже на второй минуте игры. Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании — 1:0 в пользу сборной России.

Менее чем за шесть минут до конца периода российские хоккеисты оказались в большинстве, на две минуты был удален Джонни Гудро. И подопечные Ильи Воробьева успешно реализовали численное преимущество: Сергачев отличился после передачи Гусева.

На третьей минуте второго периода американские хоккеисты сократили отставание в счете. Шайбу в ворота Андрея Василевского после неудобного для российского вратаря рикошета забросил Брэди Шей. На восьмой минуте периода на две минуты был удален Евгений Кузнецов, но сборная США не смогла реализовать большинство.

Уже через полторы минуты после начала третьего периода Кирилл Капризов увеличил преимущество сборной России, забросив после передачи Никиты Гусева. На шестой минуте периода американцы вновь сократили разницу в счете до одной шайбы. Автором гола стал Ноа Хэнифин. А уже через минуту Михаил Григоренко восстановил статус кво, забросив четвертую шайбу в ворота сборной США после передачи Евгения Малкина.

За три минуты до конца встречи главный тренер американской команды Джефф Блэшилл принял решение снять вратаря, и вшестером американцы смогли забросить. Отличился Алекс Дебринкэт.

Этот гол оказался последним в матче, и игра завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной России.