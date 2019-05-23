Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
17:15 овертайм Канада 2
Швейцария 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
21:15 не начался Чехия
Германия
тв
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37386546/
23 мая 2019, 19:26 | Sportmail.ru

Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная России обыграла команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2019
1/32

Счет в матче был открыт уже на второй минуте игры. Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании — 1:0 в пользу сборной России.

Менее чем за шесть минут до конца периода российские хоккеисты оказались в большинстве, на две минуты был удален Джонни Гудро. И подопечные Ильи Воробьева успешно реализовали численное преимущество: Сергачев отличился после передачи Гусева.

На третьей минуте второго периода американские хоккеисты сократили отставание в счете. Шайбу в ворота Андрея Василевского после неудобного для российского вратаря рикошета забросил Брэди Шей. На восьмой минуте периода на две минуты был удален Евгений Кузнецов, но сборная США не смогла реализовать большинство.

Уже через полторы минуты после начала третьего периода Кирилл Капризов увеличил преимущество сборной России, забросив после передачи Никиты Гусева. На шестой минуте периода американцы вновь сократили разницу в счете до одной шайбы. Автором гола стал Ноа Хэнифин. А уже через минуту Михаил Григоренко восстановил статус кво, забросив четвертую шайбу в ворота сборной США после передачи Евгения Малкина.

За три минуты до конца встречи главный тренер американской команды Джефф Блэшилл принял решение снять вратаря, и вшестером американцы смогли забросить. Отличился Алекс Дебринкэт.

Этот гол оказался последним в матче, и игра завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
23 Мая, 17:15 Плей-офф: 1/4 финала "Словнафт-Арена"
Россия 4:3
(2:0, 0:1, 2:2)
США
Главные тренеры
Илья Воробьев Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
1-й период
01:07 Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
Джонни Годро 14:18
15:47 Михаил Сергачев (Н. Гусев)
2-й период
Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро) 22:22
27:35 Евгений Кузнецов
3-й период
41:31 Кирилл Капризов (Н. Гусев, М. Сергачев)
Ноа Хэнифин (Д. Хьюз) 45:53
47:02 Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз) 57:10
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная