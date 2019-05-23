Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Чехия 0
Германия 0
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Финляндия 1
Швеция 3
1/2 финала
25.05 не начался Россия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37387124/
23 мая 2019, 19:47 | Чемпионат.com

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч

Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.

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Всё за Россию

Перед матчем со сборной США буквально всё указывало на то, что команда Ильи Воробьёва выиграет свою четвертьфинальную встречу. Россияне заняли первое место в группе B, выиграв все матчи в основное время. В свою очередь «звёздно-полосатые» стали лишь четвёртыми в группе A. Коллективу Джеффа Блэшилла пришлось переезжать из Кошице в Братиславу, а это отнимает лишнее время на восстановление и силы. В свою очередь наши хоккеисты спокойно готовились к игре в уже обжитой Братиславе. Лёд, обстановка, гостиница, раздевалка — всё знакомое.

Америка и так выглядит на нынешнем чемпионате мира невнятно (и это с Патриком Кейном в составе), а тут ещё лишилась из-за травм сразу двух ведущих игроков. Форварды Дилан Ларкин и Дерек Райан по сообщению североамериканских инсайдеров больше не сыграют на турнире ни при каких раскладах. И это, конечно, потери. Особенно в случае с Ларкиным. Однако американцы не собирались унывать. Североамериканцы, проведя вечернюю тренировку после приезда из Кошице, отправились отдыхать и готовиться к матчу. Все прекрасно понимали, что в плей-офф в каждом матче может случиться всё, что угодно.

Гусев в полном порядке!

Первый период встречи ожидаемо прошёл под диктовку российской команды. Вряд ли кто-то сильно сомневался в том, что наша команда с первых минут ринется в бой. Американцы старались отвечать острыми контратаками, однако Василевский в нужный момент выручал.

Первую шайбу номинальные хозяева матча забросили уже на второй минуте. Кучеров получил шайбу у борта и сделал передачу на синюю линию, откуда Сергачёв бросил по воротам — Шнайдер отбил перед собой, а Гусев оказался самым расторопным на добивании. Болельщики на трибунах буквально взревели от радости. Американских фанатов практически не было видно.

В середине периода Гусев мог оформить дубль, но попал в перекладину. Затем Веренски сдвинул ворота США, однако удаления не последовало. Зато последовало позднее. Годро придержал клюшкой Кузнецова и получил малый штраф, за что Америка поплатилась.

На льду появилась первая спецбригада большинства россиян. Гусев выдержал паузу и сделал скидку на синюю линию, а Сергачёв, как показалось, не без помощи рикошета мощнейшим броском вколотил шайбу в угол ворот. Судьи отправились смотреть повтор, после чего засчитали взятие ворот Шнайдера. 2:0 — при таком счёте команды отправились на перерыв.

Два промаха Овечкина

Второй период у команды Ильи Воробьёва не получился. Поймал кураж голкипер США Шнайдер, совершавший один сейв за другим. Кроме того, два шикарных момента не реализовал звёздный форвард россиян Александр Овечкин. В одном из них помешал игрок соперника и всё тот же Шнайдер, а во втором случае сам Александр бросил мимо из убойной позиции. Шайба просвистела рядом с девяткой ворот Шнайдера.

Внёс коррективы в игру и главный тренер «звёздно-полосатых» Джефф Блэшилл, поменявший сочетания звеньев и поставивший Кейна и Годро в одну тройку. Америка сразу заиграла, забегала, начала создавать опасные моменты. Именно Кейн с Годро вместе с Шейем и «нарисовали» гол американцев. Патрик сделал классный перевод на правый край, Шей бросил в касание, а шайба после рикошета влетела в верхний угол ворот Василевского.

Американцы могли сравнять счёт до перерыва, но здорово сыграл Василевский, щитком отразивший шайбу после хлёсткого броска соперника. Болельщики россиян схватились за головы, а у тренерского штаба была серьёзная пища для размышления. У России вырисовывались проблемы. 2:1 — таков итог второго периода.

Зрелищный и нервный третий период

В третьем периоде многое зависело от одной заброшенной шайбы. И как же вовремя забил Капризов! Всё началось с того, что Келлер совершил потерю в средней зоне. Сергачёв отдал передачу вперёд, Гусев и Капризов выскочили вдвоём на одного голкипера. В результате Кирилл оказался точен.

В упор с неудобной руки не забил Никита Кучеров, который обычно щёлкает подобные моменты, словно жаренные семечки. Ответ последовал мгновенно. Джек Хьюз отдал выверенный пас на накатившегося Хэнифина, а защитник американцев с кистей отправил шайбу точно под перекладину.

Но и Россия не собиралась отсиживаться в обороне. В контратаке Малкин отпасовал на Григоренко, и Михаил буквально вогнал шайбу в сетку ворот Шнайдера.

Игра продолжала идти на встречных курсах, опасные моменты случались как у тех, так и у других ворот. Америка заменила голкипера на шестого полевого хоккеиста и Дебринкэт своим броском обеспечил всем нервную концовку. Тренерский штаб россиян взял челлендж, после просмотра судьи засчитали гол.

В результате Россия всё же одержала пускай и нервную, но победу (4:3), выбив американцев с нынешнего чемпионата мира. Может, в следующих турнирах «звёздно-полосатым» повезёт больше, но не сейчас.

Что касается полуфинала, то победа Канады над Швейцарией спутала все расклады для сборной России. Но можно не сомневаться, что наша команда подойдёт к следующему матчу во всеоружии. На чемпионате мира у нас есть отличная команда игроков, которым помогают болельщики, семьи и штаб сборной. Из мелочей складывается результат. Даже специалисты отмечают, что в сборной России подобралась одна из лучших аналитических служб, которая просматривает и собирает видеоматериалы как по игре нашей команды (вплоть до продвинутой статистики и оценки физического состояния игроков) так и по всем соперникам (разбирают даже их тренировки). Главные конкуренты — Чехия, Швейцария, Швеция и США были разобраны на молекулы. На выходе мы видим, что сейчас в Братиславе наша команда показывает хоккей, который пока не в силах был остановить ни один из восьми наших соперников на турнире. Будем верить, что впереди сборную России ждут два самых важных матча на чемпионате мира.
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23 Мая, 17:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/4 финала "Словнафт-Арена"
Россия 4:3
(2:0, 0:1, 2:2)
США
Главные тренеры
Илья Воробьев Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
1-й период
01:07 Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
Джонни Годро 14:18
15:47 Михаил Сергачев (Н. Гусев)
2-й период
Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро) 22:22
27:35 Евгений Кузнецов
3-й период
41:31 Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
Ноа Хэнифин (Д. Хьюз) 45:53
47:02 Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз) 57:10
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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