Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч
Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.
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Всё за Россию
Перед матчем со сборной США буквально всё указывало на то, что команда Ильи Воробьёва выиграет свою четвертьфинальную встречу. Россияне заняли первое место в группе B, выиграв все матчи в основное время. В свою очередь «звёздно-полосатые» стали лишь четвёртыми в группе A. Коллективу Джеффа Блэшилла пришлось переезжать из Кошице в Братиславу, а это отнимает лишнее время на восстановление и силы. В свою очередь наши хоккеисты спокойно готовились к игре в уже обжитой Братиславе. Лёд, обстановка, гостиница, раздевалка — всё знакомое.
Америка и так выглядит на нынешнем чемпионате мира невнятно (и это с Патриком Кейном в составе), а тут ещё лишилась
Гусев в полном порядке!
Первый период встречи ожидаемо прошёл под диктовку российской команды. Вряд ли
Первую шайбу номинальные хозяева матча забросили уже на второй минуте. Кучеров получил шайбу у борта и сделал передачу на синюю линию, откуда Сергачёв бросил по воротам — Шнайдер отбил перед собой, а Гусев оказался самым расторопным на добивании. Болельщики на трибунах буквально взревели от радости. Американских фанатов практически не было видно.
В середине периода Гусев мог оформить дубль, но попал в перекладину. Затем Веренски сдвинул ворота США, однако удаления не последовало. Зато последовало позднее. Годро придержал клюшкой Кузнецова и получил малый штраф, за что Америка поплатилась.
На льду появилась первая спецбригада большинства россиян. Гусев выдержал паузу и сделал скидку на синюю линию, а Сергачёв, как показалось, не без помощи рикошета мощнейшим броском вколотил шайбу в угол ворот. Судьи отправились смотреть повтор, после чего засчитали взятие ворот Шнайдера. 2:0 — при таком счёте команды отправились на перерыв.
Два промаха Овечкина
Второй период у команды Ильи Воробьёва не получился. Поймал кураж голкипер США Шнайдер, совершавший один сейв за другим. Кроме того, два шикарных момента не реализовал звёздный форвард россиян Александр Овечкин. В одном из них помешал игрок соперника и всё тот же Шнайдер, а во втором случае сам Александр бросил мимо из убойной позиции. Шайба просвистела рядом с девяткой ворот Шнайдера.
Внёс коррективы в игру и главный тренер «звёздно-полосатых» Джефф Блэшилл, поменявший сочетания звеньев и поставивший Кейна и Годро в одну тройку. Америка сразу заиграла, забегала, начала создавать опасные моменты. Именно Кейн с Годро вместе с Шейем и «нарисовали» гол американцев. Патрик сделал классный перевод на правый край, Шей бросил в касание, а шайба после рикошета влетела в верхний угол ворот Василевского.
Американцы могли сравнять счёт до перерыва, но здорово сыграл Василевский, щитком отразивший шайбу после хлёсткого броска соперника. Болельщики россиян схватились за головы, а у тренерского штаба была серьёзная пища для размышления. У России вырисовывались проблемы. 2:1 — таков итог второго периода.
Зрелищный и нервный третий период
В третьем периоде многое зависело от одной заброшенной шайбы. И как же вовремя забил Капризов! Всё началось с того, что Келлер совершил потерю в средней зоне. Сергачёв отдал передачу вперёд, Гусев и Капризов выскочили вдвоём на одного голкипера. В результате Кирилл оказался точен.
В упор с неудобной руки не забил Никита Кучеров, который обычно щёлкает подобные моменты, словно жаренные семечки. Ответ последовал мгновенно. Джек Хьюз отдал выверенный пас на накатившегося Хэнифина, а защитник американцев с кистей отправил шайбу точно под перекладину.
Но и Россия не собиралась отсиживаться в обороне. В контратаке Малкин отпасовал на Григоренко, и Михаил буквально вогнал шайбу в сетку ворот Шнайдера.
Игра продолжала идти на встречных курсах, опасные моменты случались как у тех, так и у других ворот. Америка заменила голкипера на шестого полевого хоккеиста и Дебринкэт своим броском обеспечил всем нервную концовку. Тренерский штаб россиян взял челлендж, после просмотра судьи засчитали гол.
В результате Россия всё же одержала пускай и нервную, но победу (4:3), выбив американцев с нынешнего чемпионата мира. Может, в следующих турнирах «звёздно-полосатым» повезёт больше, но не сейчас.
Что касается полуфинала, то победа Канады над Швейцарией спутала все расклады для сборной России. Но можно не сомневаться, что наша команда подойдёт к следующему матчу во всеоружии. На чемпионате мира у нас есть отличная команда игроков, которым помогают болельщики, семьи и штаб сборной. Из мелочей складывается результат. Даже специалисты отмечают, что в сборной России подобралась одна из лучших аналитических служб, которая просматривает и собирает видеоматериалы как по игре нашей команды (вплоть до продвинутой статистики и оценки физического состояния игроков) так и по всем соперникам (разбирают даже их тренировки). Главные конкуренты — Чехия, Швейцария, Швеция и США были разобраны на молекулы. На выходе мы видим, что сейчас в Братиславе наша команда показывает хоккей, который пока не в силах был остановить ни один из восьми наших соперников на турнире. Будем верить, что впереди сборную России ждут два самых важных матча на чемпионате мира.
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол