Канадские хоккеисты победили швейцарцев и вышли в полуфинал чемпионата мира
КОШИЦЕ /Словакия/, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Канады в овертайме одержала победу над командой Швейцарии со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовали 6157 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (26-я и 66-я минуты) и Дэймон Северсон (60), у проигравших отличились Свен Андригетто (19) и Нико Хишир (40). Северсон сравнял счет за 0,4 секунды до конца третьего периода.
В матче
Лучшими игроками чемпионата мира в составе сборной Швейцарии были признаны нападающие Симон Мозер, Кевин Фиала и защитник Роман Йоси. Лучшими игроками матча стали Стоун и вратарь сборной Швейцарии Леонардо Женони.
В прошлом году сборные Канады и Швейцарии встретились на стадии полуфинала, в том матче сильнее оказались швейцарцы (3:2), в финале впоследствии проигравшие шведам (2:3 Б). В общей сложности команды провели на чемпионатах мира 32 матча, в 26 играх победу одерживали канадцы, в четырех — швейцарцы, еще два матча завершились вничью. Сборная Канады в пятый раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, в 2014 году на стадии четвертьфинала канадские хоккеисты проиграли финнам (2:3).
Соперник канадцев по полуфиналу станет известен после оставшихся матчей четвертьфинальной стадии, которые пройдут позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся по рейтингу сборных на групповом этапе, сборная Канады заняла в этом рейтинге второе место после российской команды. Таким образом, канадцы до финала не смогут встретиться с россиянами и с немцами, которые в случае победы над чехами сыграют с командой России, а сборная Канады в этом случае сыграет с победителем матча Финляндия — Швеция. Если во встрече Чехия — Германия сильнее окажутся чехи, то они станут соперником канадцев в полуфинале.
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|1-й период
|16:40
|Маккэн Дж.
|Андригетто С. (Рафаэль Диас, Фиала К.)
|18:06
|Андригетто С.
|19:38
|Хишир Н.
|19:57
|19:59
|Сиверсон Д. (Стоун Марк)
|2-й период
|25:41
|Стоун Марк (Фаббро Д., Дюбуа П-Л.)
|38:19
|Маршессо Д.
|3-й период
|44:10
|Террис К.
|Овертайм
|65:07
|Стоун Марк (Дюбуа П-Л., Теодор Ш.)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол