Канадские хоккеисты победили швейцарцев и вышли в полуфинал чемпионата мира

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (26-я и 66-я минуты) и Дэймон Северсон (60), у проигравших отличились Свен Андригетто (19) и Нико Хишир (40). Северсон сравнял счет за 0,4 секунды до конца третьего периода.

В матче из-за дисквалификации не принял участия лучший бомбардир сборной Канады на этом чемпионате мира Энтони Манта, набравший на турнире 12 очков (7 голов + 5 результативных передач). В матче заключительного тура группового этапа против команды США (3:0), форвард был наказан дисциплинарным штрафом за опасный удар соперника в голову. Также во встрече со швейцарцами из-за травмы не сыграл защитник Брэндон Монтур, который пропустит оставшуюся часть чемпионата мира.

Лучшими игроками чемпионата мира в составе сборной Швейцарии были признаны нападающие Симон Мозер, Кевин Фиала и защитник Роман Йоси. Лучшими игроками матча стали Стоун и вратарь сборной Швейцарии Леонардо Женони.

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В прошлом году сборные Канады и Швейцарии встретились на стадии полуфинала, в том матче сильнее оказались швейцарцы (3:2), в финале впоследствии проигравшие шведам (2:3 Б). В общей сложности команды провели на чемпионатах мира 32 матча, в 26 играх победу одерживали канадцы, в четырех — швейцарцы, еще два матча завершились вничью. Сборная Канады в пятый раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, в 2014 году на стадии четвертьфинала канадские хоккеисты проиграли финнам (2:3).

Соперник канадцев по полуфиналу станет известен после оставшихся матчей четвертьфинальной стадии, которые пройдут позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся по рейтингу сборных на групповом этапе, сборная Канады заняла в этом рейтинге второе место после российской команды. Таким образом, канадцы до финала не смогут встретиться с россиянами и с немцами, которые в случае победы над чехами сыграют с командой России, а сборная Канады в этом случае сыграет с победителем матча Финляндия — Швеция. Если во встрече Чехия — Германия сильнее окажутся чехи, то они станут соперником канадцев в полуфинале.