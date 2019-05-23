Канадские хоккеисты победили швейцарцев и вышли в полуфинал чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Чехия 0
Германия 0
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Финляндия 1
Швеция 3
1/2 финала
25.05 не начался Россия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37387294/
23 мая 2019, 20:03 | ТАСС

Канадские хоккеисты победили швейцарцев и вышли в полуфинал чемпионата мира

КОШИЦЕ /Словакия/, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Канады в овертайме одержала победу над командой Швейцарии со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовали 6157 зрителей.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (26-я и 66-я минуты) и Дэймон Северсон (60), у проигравших отличились Свен Андригетто (19) и Нико Хишир (40). Северсон сравнял счет за 0,4 секунды до конца третьего периода.

В матче из-за дисквалификации не принял участия лучший бомбардир сборной Канады на этом чемпионате мира Энтони Манта, набравший на турнире 12 очков (7 голов + 5 результативных передач). В матче заключительного тура группового этапа против команды США (3:0), форвард был наказан дисциплинарным штрафом за опасный удар соперника в голову. Также во встрече со швейцарцами из-за травмы не сыграл защитник Брэндон Монтур, который пропустит оставшуюся часть чемпионата мира.

Лучшими игроками чемпионата мира в составе сборной Швейцарии были признаны нападающие Симон Мозер, Кевин Фиала и защитник Роман Йоси. Лучшими игроками матча стали Стоун и вратарь сборной Швейцарии Леонардо Женони.

В прошлом году сборные Канады и Швейцарии встретились на стадии полуфинала, в том матче сильнее оказались швейцарцы (3:2), в финале впоследствии проигравшие шведам (2:3 Б). В общей сложности команды провели на чемпионатах мира 32 матча, в 26 играх победу одерживали канадцы, в четырех — швейцарцы, еще два матча завершились вничью. Сборная Канады в пятый раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, в 2014 году на стадии четвертьфинала канадские хоккеисты проиграли финнам (2:3).

Соперник канадцев по полуфиналу станет известен после оставшихся матчей четвертьфинальной стадии, которые пройдут позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся по рейтингу сборных на групповом этапе, сборная Канады заняла в этом рейтинге второе место после российской команды. Таким образом, канадцы до финала не смогут встретиться с россиянами и с немцами, которые в случае победы над чехами сыграют с командой России, а сборная Канады в этом случае сыграет с победителем матча Финляндия — Швеция. Если во встрече Чехия — Германия сильнее окажутся чехи, то они станут соперником канадцев в полуфинале.
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23 Мая, 17:15 Плей-офф: 1/4 финала
Канада 3:2 ОТ
Овертайм
(1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Швейцария
Вратари
1-й период
16:40 Маккэн Дж.
Андригетто С. (Рафаэль Диас, Фиала К.) 18:06
Андригетто С. 19:38
Хишир Н. 19:57
19:59 Сиверсон Д. (Стоун Марк)
2-й период
25:41 Стоун Марк (Фаббро Д., Дюбуа П-Л.)
38:19 Маршессо Д.
3-й период
44:10 Террис К.
Овертайм
65:07 Стоун Марк (Дюбуа П-Л., Теодор Ш.)
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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