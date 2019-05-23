Невероятное чудо от Канады. «Кленовые листья» отыгрались за 3 сотых секунды и пролезли в полуфинал

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Чехия 0
Германия 0
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Финляндия 1
Швеция 3
1/2 финала
25.05 не начался Россия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37387392/
23 мая 2019, 20:14 | Sport24

Невероятное чудо от Канады. «Кленовые листья» отыгрались за 3 сотых секунды и пролезли в полуфинал

Главный конкурент России остался в игре.

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Можно сколько угодно рассуждать о том, что североамериканские сборные относятся к чемпионату мира наплевательски и приезжают на него, чтобы отдохнуть, а не выиграть золото, но как-то не верилось, что на четвертьфинал ЧМ-2019 против Швейцарии сборная Канады выйдет немотивированной. Во-первых, на групповом этапе «Кленовые листья» постепенно прибавляли свою лучшую игру выдали перед самым плей-офф, всухую прибив США. Во-вторых, никто не забыл полуфинал прошлогоднего первенства планеты, когда канадцы перебросали швейцарцев со счетом 43−17, но умудрились проиграть и потерять шансы на золото. В общем, у команды Алена Виньо был повод максимально серьезно настроиться на первого соперника по плей-офф.

Но получилось у них это не очень. Швецария могла забивать уже на первой минуте, когда защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс грубо ошибся в своей зоне и вратарю Мэтту Мюррея пришлось совершать суперсэйв, чтобы сохранить равный счет. Не очень громкий, но тревожный звоночек. Первые минут пять «Кленовые листья» вообще выглядели потерянными, хотя это не им, а сопернику пришлось перед плей-офф переезжать в другой город (из Братиславы в Кошице) и адаптироваться к новой арене.

Канадцы пришли в себя ближе к середине периода: неплохой момент был у Энтони Чирелли, который поймал высоченный заброс партнера, вывалился на ворота и едва не переиграл кипера Леонардо Дженони, пару раз североамериканской сборной помог сам швейцарский вратарь, отбивавший не самые опасные броским прямо перед собой. Подумалось, что Канада сейчас еще добавит и откроет счет, но тут случилось удаление нападающего «Питтсубрга» Джареда Макканна, уличенного арбитрами в блокировке. Розыгрыш швейцарцев не назовешь образцовым, а вот бросок Свена Андригетто получился именно таким. Нападающий «Колорадо», которого усиленно отправляют в омский «Авангард», прострелил Мюррея и вполне конкретно намекнул — в этой игре возможна сенсация.

На рубеже периодов Канада почти ничего не смогла создать за две минуты большинства — запомнился лишь бросок в перекладину Джонатана Маршессо, но на гол фаворит точно не наиграл. Зато четыре минуты и в равных составах у команды Виньо получилось лучше: Данте Фаббро из «Нэшвилла» метнул шайбу от синей, а Марк Стоун из «Вегаса» по-королевски действовал на пятаке.

Забитый гол «Кленовых листьев» не окрылил, а швейцарцев не заставил отойти от плана на матч. Патрик Фишер убедил своих хоккеистов действовать максимально компактно, не давать сопернику свободного льда и ловить шансы в контратаках. Игроки выполняли все идеально, не хватало только завершения, хотя порою от второй заброшенной шайбы швейцарцы находились на расстоянии в пару сантиметров.

Европейцам помог Маршессо — после вбрасывания в зоне канадцев он взял и зарядил сопернику клюшкой в подбородок. Кажется, форварду «Вегаса» повезло, что арбитры оценили нарушение только малым штрафом, но швейцарцам хватило и этого. Лино Марчини стрельнул от правого борта, Нико Хишир забрал добивание — сенсация становилась все ближе.

В начале третьей двадцатиминутки сделал то, что ранее им сегодня не удавалось — выстояли в большинстве. А затем все увидели ремейк прошлогоднего полуфинала. «Кленовые листья» врубили сумасшедшие обороты, обрушили на ворота Дженони тонну атак и по всем раскладам должны были сравнивать счет — вратарь Берна творил что-то невообразимое, а фортуна решила второй год подряд отвернуться от «Кленовых листьев». Но команда Виньо оказалась сильнее всех этих обстоятельств — защитник Дэймон Сиверсон забил первый гол на турнире в невероятно важный момент, за 0.4 (!) до конца основного времени. Просто фантастика.

С этого года овертаймы в плей-офф чемпионата мира играются в формате «3 на 3» — шансов, что за 10 минут не будет заброшено ни одной шайбы в такой ситуации минимальны. Вот и канадцы со швейцарцами до буллитов не добрались. Дюбуа и Стоун убежали два в одного и игрок «Голден Найтс» затащил Канаду в полуфинал. «Кленовые листья» не стали освобождать России дорогу к золоту.
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23 Мая, 17:15 Плей-офф: 1/4 финала
Канада 3:2 ОТ
Овертайм
(1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Швейцария
Вратари
1-й период
16:40 Маккэн Дж.
Андригетто С. (Рафаэль Диас, Фиала К.) 18:06
Андригетто С. 19:38
Хишир Н. 19:57
19:59 Сиверсон Д. (Стоун Марк)
2-й период
25:41 Стоун Марк (Фаббро Д., Дюбуа П-Л.)
38:19 Маршессо Д.
3-й период
44:10 Террис К.
Овертайм
65:07 Стоун Марк (Дюбуа П-Л., Теодор Ш.)
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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