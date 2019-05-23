Невероятное чудо от Канады. «Кленовые листья» отыгрались за 3 сотых секунды и пролезли в полуфинал
Главный конкурент России остался в игре.
Можно сколько угодно рассуждать о том, что североамериканские сборные относятся к чемпионату мира наплевательски и приезжают на него, чтобы отдохнуть, а не выиграть золото, но
Но получилось у них это не очень. Швецария могла забивать уже на первой минуте, когда защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс грубо ошибся в своей зоне и вратарю Мэтту Мюррея пришлось совершать суперсэйв, чтобы сохранить равный счет. Не очень громкий, но тревожный звоночек. Первые минут пять «Кленовые листья» вообще выглядели потерянными, хотя это не им, а сопернику пришлось перед
Канадцы пришли в себя ближе к середине периода: неплохой момент был у Энтони Чирелли, который поймал высоченный заброс партнера, вывалился на ворота и едва не переиграл кипера Леонардо Дженони, пару раз североамериканской сборной помог сам швейцарский вратарь, отбивавший не самые опасные броским прямо перед собой. Подумалось, что Канада сейчас еще добавит и откроет счет, но тут случилось удаление нападающего «Питтсубрга» Джареда Макканна, уличенного арбитрами в блокировке. Розыгрыш швейцарцев не назовешь образцовым, а вот бросок Свена Андригетто получился именно таким. Нападающий «Колорадо», которого усиленно отправляют в омский «Авангард», прострелил Мюррея и вполне конкретно намекнул — в этой игре возможна сенсация.
На рубеже периодов Канада почти ничего не смогла создать за две минуты большинства — запомнился лишь бросок в перекладину Джонатана Маршессо, но на гол фаворит точно не наиграл. Зато четыре минуты и в равных составах у команды Виньо получилось лучше: Данте Фаббро из «Нэшвилла» метнул шайбу от синей, а Марк Стоун из «Вегаса»
Забитый гол «Кленовых листьев» не окрылил, а швейцарцев не заставил отойти от плана на матч. Патрик Фишер убедил своих хоккеистов действовать максимально компактно, не давать сопернику свободного льда и ловить шансы в контратаках. Игроки выполняли все идеально, не хватало только завершения, хотя порою от второй заброшенной шайбы швейцарцы находились на расстоянии в пару сантиметров.
Европейцам помог Маршессо — после вбрасывания в зоне канадцев он взял и зарядил сопернику клюшкой в подбородок. Кажется, форварду «Вегаса» повезло, что арбитры оценили нарушение только малым штрафом, но швейцарцам хватило и этого. Лино Марчини стрельнул от правого борта, Нико Хишир забрал добивание — сенсация становилась все ближе.
В начале третьей двадцатиминутки сделал то, что ранее им сегодня не удавалось — выстояли в большинстве. А затем все увидели ремейк прошлогоднего полуфинала. «Кленовые листья» врубили сумасшедшие обороты, обрушили на ворота Дженони тонну атак и по всем раскладам должны были сравнивать счет — вратарь Берна творил
С этого года овертаймы в
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|1-й период
|16:40
|Маккэн Дж.
|Андригетто С. (Рафаэль Диас, Фиала К.)
|18:06
|Андригетто С.
|19:38
|Хишир Н.
|19:57
|19:59
|Сиверсон Д. (Стоун Марк)
|2-й период
|25:41
|Стоун Марк (Фаббро Д., Дюбуа П-Л.)
|38:19
|Маршессо Д.
|3-й период
|44:10
|Террис К.
|Овертайм
|65:07
|Стоун Марк (Дюбуа П-Л., Теодор Ш.)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол