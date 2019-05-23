Невероятное чудо от Канады. «Кленовые листья» отыгрались за 3 сотых секунды и пролезли в полуфинал

Можно сколько угодно рассуждать о том, что североамериканские сборные относятся к чемпионату мира наплевательски и приезжают на него, чтобы отдохнуть, а не выиграть золото, но как-то не верилось, что на четвертьфинал ЧМ-2019 против Швейцарии сборная Канады выйдет немотивированной. Во-первых, на групповом этапе «Кленовые листья» постепенно прибавляли свою лучшую игру выдали перед самым плей-офф, всухую прибив США. Во-вторых, никто не забыл полуфинал прошлогоднего первенства планеты, когда канадцы перебросали швейцарцев со счетом 43−17, но умудрились проиграть и потерять шансы на золото. В общем, у команды Алена Виньо был повод максимально серьезно настроиться на первого соперника по плей-офф.

Но получилось у них это не очень. Швецария могла забивать уже на первой минуте, когда защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс грубо ошибся в своей зоне и вратарю Мэтту Мюррея пришлось совершать суперсэйв, чтобы сохранить равный счет. Не очень громкий, но тревожный звоночек. Первые минут пять «Кленовые листья» вообще выглядели потерянными, хотя это не им, а сопернику пришлось перед плей-офф переезжать в другой город (из Братиславы в Кошице) и адаптироваться к новой арене.

Канадцы пришли в себя ближе к середине периода: неплохой момент был у Энтони Чирелли, который поймал высоченный заброс партнера, вывалился на ворота и едва не переиграл кипера Леонардо Дженони, пару раз североамериканской сборной помог сам швейцарский вратарь, отбивавший не самые опасные броским прямо перед собой. Подумалось, что Канада сейчас еще добавит и откроет счет, но тут случилось удаление нападающего «Питтсубрга» Джареда Макканна, уличенного арбитрами в блокировке. Розыгрыш швейцарцев не назовешь образцовым, а вот бросок Свена Андригетто получился именно таким. Нападающий «Колорадо», которого усиленно отправляют в омский «Авангард», прострелил Мюррея и вполне конкретно намекнул — в этой игре возможна сенсация.

На рубеже периодов Канада почти ничего не смогла создать за две минуты большинства — запомнился лишь бросок в перекладину Джонатана Маршессо, но на гол фаворит точно не наиграл. Зато четыре минуты и в равных составах у команды Виньо получилось лучше: Данте Фаббро из «Нэшвилла» метнул шайбу от синей, а Марк Стоун из «Вегаса» по-королевски действовал на пятаке.

Забитый гол «Кленовых листьев» не окрылил, а швейцарцев не заставил отойти от плана на матч. Патрик Фишер убедил своих хоккеистов действовать максимально компактно, не давать сопернику свободного льда и ловить шансы в контратаках. Игроки выполняли все идеально, не хватало только завершения, хотя порою от второй заброшенной шайбы швейцарцы находились на расстоянии в пару сантиметров.

Европейцам помог Маршессо — после вбрасывания в зоне канадцев он взял и зарядил сопернику клюшкой в подбородок. Кажется, форварду «Вегаса» повезло, что арбитры оценили нарушение только малым штрафом, но швейцарцам хватило и этого. Лино Марчини стрельнул от правого борта, Нико Хишир забрал добивание — сенсация становилась все ближе.

В начале третьей двадцатиминутки сделал то, что ранее им сегодня не удавалось — выстояли в большинстве. А затем все увидели ремейк прошлогоднего полуфинала. «Кленовые листья» врубили сумасшедшие обороты, обрушили на ворота Дженони тонну атак и по всем раскладам должны были сравнивать счет — вратарь Берна творил что-то невообразимое, а фортуна решила второй год подряд отвернуться от «Кленовых листьев». Но команда Виньо оказалась сильнее всех этих обстоятельств — защитник Дэймон Сиверсон забил первый гол на турнире в невероятно важный момент, за 0.4 (!) до конца основного времени. Просто фантастика.