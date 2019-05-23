Третьяк: Россияне показали разный хоккей в первом и втором периодах матча с американцами

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В четверг сборная России победила команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира.

«Хороший эмоциональный матч, ребята выдержали. Первый период был за нами, второй — за американцами. Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Наши игроки немного стали не доигрывать, сразу же все поменялось», — сказал Третьяк.

«Когда кто-то немного не доигрывает, то игра может перевернуться, в хоккее так бывает, два разных периода. Вспомните игру со шведами — в первом периоде они доминировали, а во втором мы их вчистую переиграли, такой хоккей люди любят. Концовка второго периода — это игра вратарей, оба сегодня очень здорово сыграли, но мы победили, мы сильнее, готовимся к полуфиналу», — добавил собеседник агентства.

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Матчи полуфинала чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.