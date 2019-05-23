Третьяк: Россияне показали разный хоккей в первом и втором периодах матча с американцами
БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России продемонстрировали хоккей разного уровня в первом и втором периодах четвертьфинального матча чемпионата мира с командой США. Такое мнение ТАСС высказал в четверг после матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В четверг сборная России победила команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира.
«Хороший эмоциональный матч, ребята выдержали. Первый период был за нами, второй — за американцами. Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Наши игроки немного стали не доигрывать, сразу же все поменялось», — сказал Третьяк.
«Когда
Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Матчи полуфинала чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол