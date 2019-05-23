Капризов: После игры с Сутером пожелали друг другу «гуд лак»

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Сборная России в четверг в Братиславе победила команду США со счетом 4:3, а Капризов отметился голом.

«Хорошая игра, забили хорошие голы в начале. Когда забиваешь, это дает уверенность, спокойнее становится играть. Мой гол? Да что говорить, главное победили. Мне кажется, с американцами такие матчи всегда, что много стыков. С Сутером не общались, только после игры пожелали друг другу “гуд лак”. Не знаю, что он передаст “Миннесоте”, как ему моя игра. Пока я думаю только о сборной России», — сказал Капризов журналистам.