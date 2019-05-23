Гавриков: Было важно не делать подарки американцам на ровном месте

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Хоккеисты сборной России обыграли команду США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии со счетом 4:3. Полуфинальная игра состоится в субботу, соперник россиян станет известен позднее.

«Не совсем доволен своей игрой. От моей клюшки залетела шайба. Можно было там заблокировать. Но главное, что выиграли и идем дальше. Нам было важно доиграть матч без своих ошибок, не делать сопернику подарки на ровном месте, спокойно довести до победы», — сказал Гавриков журналистам.

«У нас все матчи идут по нарастающей. Две самых главных и тяжелых игры впереди. Американцы во втором периоде добавили в движении и контроле шайбы, начали накладывать звенья. От этого у нас накопилась усталость, стали ошибаться в простых моментах. Хорошо, что Вася (вратарь Андрей Василевский — ред.) выручил», — добавил Гавриков.