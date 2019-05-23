Гавриков: Было важно не делать подарки американцам на ровном месте
БРАТИСЛАВА, 23 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что главной задачей команды в концовке четвертьфинального матча чемпионата мира против американцев было не совершать ошибок и не делать подарки сопернику.
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Хоккеисты сборной России обыграли команду США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии со счетом 4:3. Полуфинальная игра состоится в субботу, соперник россиян станет известен позднее.
«Не совсем доволен своей игрой. От моей клюшки залетела шайба. Можно было там заблокировать. Но главное, что выиграли и идем дальше. Нам было важно доиграть матч без своих ошибок, не делать сопернику подарки на ровном месте, спокойно довести до победы», — сказал Гавриков журналистам.
«У нас все матчи идут по нарастающей. Две самых главных и тяжелых игры впереди. Американцы во втором периоде добавили в движении и контроле шайбы, начали накладывать звенья. От этого у нас накопилась усталость, стали ошибаться в простых моментах. Хорошо, что Вася (вратарь Андрей Василевский — ред.) выручил», — добавил Гавриков.
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол