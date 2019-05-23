Воробьев: Хоккеисты сборной США переигрывали россиян во втором периоде за счет контратак

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Россияне вышли в полуфинал, обыграв команду США со счетом 4:3. Американцы сумели выиграть второй период, при счете 0:2 забив гол.

«Американцы ждали контратаки, потом во втором периоде они стали накладывать смены. Они делали то, что мы ожидали, на таком уровне намного все быстрее происходит в том смысле, что игроки могут что-то создать из половины момента за полсекунды. Здесь все время все очень быстро, все быстро может поменяться, мы видели это по игре со шведами после первого периода», — сказал Воробьев.

Главный тренер сборной России также отметил, что тренерский штаб команды взял запрос на просмотр видео с эпизодом взятия своих ворот в концовке матча, чтобы сбить темп атак американской команды. «Мы не знали, что могут гол отменить, нам передали через радио, что есть шанс. Мы посовещались, решили взять просмотр, поскольку единственное, что мы потеряем — это 30 секунд. Плюс хотели сбить темп у соперника», — сказал Воробьев.

Тренер рассказал о впечатлении игры против капитана соперника Патрика Кейна. «Самое главное, что выиграли. Кейн является хорошим хоккеистом. Мы сделали еще шаг», — добавил тренер.

Соперник россиян по полуфиналу определится позднее в четверг. С командой Канады сборная России не сможет встретиться до финала.