Воробьев: Хоккеисты сборной США переигрывали россиян во втором периоде за счет контратак

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча России в 1/2 финала
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Чехия 0
Германия 0
тв
1/4 финала
21:15 2-й период Финляндия 1
Швеция 3
1/2 финала
25.05 не начался Россия
1/2 финала
25.05 не начался Канада
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37387599/
23 мая 2019, 20:49 | ТАСС

Воробьев: Хоккеисты сборной США переигрывали россиян во втором периоде за счет контратак

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная США по хоккею прибавила во втором периоде матча чемпионата мира с командой России за счет игры на контратаках. Такое мнение журналистам после игры высказал главный тренер россиян Илья Воробьев.

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Россияне вышли в полуфинал, обыграв команду США со счетом 4:3. Американцы сумели выиграть второй период, при счете 0:2 забив гол.

«Американцы ждали контратаки, потом во втором периоде они стали накладывать смены. Они делали то, что мы ожидали, на таком уровне намного все быстрее происходит в том смысле, что игроки могут что-то создать из половины момента за полсекунды. Здесь все время все очень быстро, все быстро может поменяться, мы видели это по игре со шведами после первого периода», — сказал Воробьев.

Главный тренер сборной России также отметил, что тренерский штаб команды взял запрос на просмотр видео с эпизодом взятия своих ворот в концовке матча, чтобы сбить темп атак американской команды. «Мы не знали, что могут гол отменить, нам передали через радио, что есть шанс. Мы посовещались, решили взять просмотр, поскольку единственное, что мы потеряем — это 30 секунд. Плюс хотели сбить темп у соперника», — сказал Воробьев.

Тренер рассказал о впечатлении игры против капитана соперника Патрика Кейна. «Самое главное, что выиграли. Кейн является хорошим хоккеистом. Мы сделали еще шаг», — добавил тренер.

Соперник россиян по полуфиналу определится позднее в четверг. С командой Канады сборная России не сможет встретиться до финала.
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23 Мая, 17:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/4 финала "Словнафт-Арена"
Россия 4:3
(2:0, 0:1, 2:2)
США
Главные тренеры
Илья Воробьев Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
1-й период
01:07 Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
Джонни Годро 14:18
15:47 Михаил Сергачев (Н. Гусев)
2-й период
Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро) 22:22
27:35 Евгений Кузнецов
3-й период
41:31 Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
Ноа Хэнифин (Д. Хьюз) 45:53
47:02 Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз) 57:10
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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