Воробьев: Хоккеисты сборной США переигрывали россиян во втором периоде за счет контратак
БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная США по хоккею прибавила во втором периоде матча чемпионата мира с командой России за счет игры на контратаках. Такое мнение журналистам после игры высказал главный тренер россиян Илья Воробьев.
Россияне вышли в полуфинал, обыграв команду США со счетом 4:3. Американцы сумели выиграть второй период, при счете 0:2 забив гол.
«Американцы ждали контратаки, потом во втором периоде они стали накладывать смены. Они делали то, что мы ожидали, на таком уровне намного все быстрее происходит в том смысле, что игроки могут
Главный тренер сборной России также отметил, что тренерский штаб команды взял запрос на просмотр видео с эпизодом взятия своих ворот в концовке матча, чтобы сбить темп атак американской команды. «Мы не знали, что могут гол отменить, нам передали через радио, что есть шанс. Мы посовещались, решили взять просмотр, поскольку единственное, что мы потеряем — это 30 секунд. Плюс хотели сбить темп у соперника», — сказал Воробьев.
Тренер рассказал о впечатлении игры против капитана соперника Патрика Кейна. «Самое главное, что выиграли. Кейн является хорошим хоккеистом. Мы сделали еще шаг», — добавил тренер.
Соперник россиян по полуфиналу определится позднее в четверг. С командой Канады сборная России не сможет встретиться до финала.
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (П. Кейн, Дж. Годро)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (М. Сергачев, Н. Гусев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Малкин, Е. Дадонов)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол